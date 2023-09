ESR

Die Apple iPhone 15-Serie ist gerade mit Verbesserungen in allen Bereichen auf den Markt gekommen, aber eines ist gegenüber den Vorgängermodellen gleich geblieben – ihre zuverlässige MagSafe-Ladekompatibilität.

MagSafe ist Apples offizielle magnetische kabellose Ladetechnologie, mit der Sie Ihr iPhone ohne Kabel aufladen können. Die Magnete sind so konzipiert, dass sie das Telefon schnell an Ihrem Ladegerät ausrichten, sodass Sie immer schnell eine stabile Verbindung herstellen können.

Ob zu Hause, im Auto oder unterwegs, es gibt das passende MagSafe-Zubehör. ESR verfügt über eine große Auswahl an Made for MagSafe-Ladegeräten, mit denen Sie Ihr iPhone dank der sicheren, kühlenden CryoBoost-Technologie des Unternehmens bequem und mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit aufladen können.

Made for MagSafe ist Apples offizielles Programm für zertifiziertes MagSafe-Zubehör von Drittanbietern. Sie können also wissen, dass Sie bei ESR in sicheren Händen sind.

Das ESR 25W 3-in-1 Wireless Charger mit MagSafe + CryoBoost wird im Gegensatz zu allen iPhone 15-Serien mit einem Wandstecker zum Aufladen geliefert. Am besten auf einem Schreibtisch oder Nachttisch platziert, hat es genug Leistung, um Telefone der iPhone 12-, 13-, 14- oder 15-Serie mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit von 15 W aufzuladen.

Mit der offiziellen MagSafe- und Apple Watch-Zertifizierung können Sie Ihr iPhone mit 15 W und Ihre Apple Watch mit 5 W aufladen, doppelt so schnell wie nicht zertifizierte Ladegeräte. Das bedeutet sichereres und zuverlässigeres Laden mit schnellerer Geschwindigkeit und das vollständige Aufladen Ihrer Alltagsgegenstände noch schneller.

So kann das 3-in-1-Ladegerät Ihr iPhone gleichzeitig mit einer Apple Watch und einem Paar AirPods oder AirPods Pro mit kabellosem Ladecase mit höchster Geschwindigkeit aufladen.

Das Ladegerät ist außerdem „Made for Watch“-zertifiziert und gewährleistet so volle Ladekompatibilität mit jedem Apple Watch-Modell bei höchstmöglicher Geschwindigkeit. Wie alle Ladegeräte von ESR handelt es sich um ein Produkt ohne überwältigenden Preis, das sehr einfach zu bedienen ist.

Die integrierte CryoBoost-Lüftertechnologie des Ladegeräts kühlt Ihr Telefon während des Ladevorgangs sanft ab, wodurch die Spitzenladegeschwindigkeiten des iPhone 15 maximiert werden. Das bedeutet, dass Sie immer aufgeladen und in kürzester Zeit einsatzbereit sind, mit einer Ladetemperatur, die besser für Ihr Gerät ist.

Wenn es Zeit ist, auf die Straße zu gehen, ist ESR mit seinem von Apple zertifizierten 15-W-Autoladegerät mit MagSafe + CryoBoost für Sie da. Dank der 15-W-Geschwindigkeit müssen Sie keine Kompromisse bei der Ladezeit eingehen, nur weil Sie nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen, und erhalten jederzeit eine sichere und stabile Verbindung.

Das ist das Schöne an der gesamten Magsafe-Reihe von ESR. Mit jedem kostengünstigen Produkt erhalten Sie in jedem Szenario das beste Ladeerlebnis, ohne lästige Ladekabel.

Wenn Sie die Tragbarkeit einer herkömmlichen Powerbank bevorzugen, ist die Kickstand Wireless Power Bank das richtige Ladegerät für Sie. Unabhängig davon, ob Sie das 5.000-mAh- oder das 10.000-mAh-Modell erwerben, verfügt es über einen integrierten Ständer, genau wie das kabellose 3-in-1-Reiseladeset (HaloLock), sodass Sie Ihr iPhone aufladen können, während Sie über FaceTime chatten, oder es weiter aufladen können in Ihrer Tasche oder Tasche, wenn Sie unterwegs sind.

Letzterer lädt Ihr iPhone, Ihre Apple Watch und Ihre AirPods auf, lässt sich aber flach und klein zusammenfalten, um die Aufbewahrung auf Reisen zu erleichtern.

