So machen Sie den viralen Spinnenfilter-Streich auf TikTok

Wenn Sie ein aktiver TikTok-Benutzer sind, sind Sie beim Scrollen durch Ihre „Für Sie“-Seite wahrscheinlich schon einmal auf den Spinnenfilter-Streich gestoßen. Hier finden Sie alles, was Sie darüber wissen müssen, wie Sie den Effekt erzielen.

Im Laufe der Jahre hat sich TikTok zu einer Drehscheibe für virale Trends entwickelt, wobei verschiedene Filter und Effekte im Mittelpunkt stehen, um Wellen der Unterhaltung zu erzeugen. Unter diesen hat sich der Spinnenfilter zur Viralität durchgeschlichen.

Dieser Effekt erzeugt die Illusion einer großen, realistischen braunen Spinne, die über das Gesicht des Benutzers kriecht, was ein Spektrum an Reaktionen hervorruft, das von erschrockenem Keuchen bis hin zu einem ausgewachsenen komödiantischen Tumult reicht.

Artikel wird nach Anzeige fortgesetzt

Artikel wird nach Anzeige fortgesetzt

Bisher wurden mit diesem Filter mehr als 2,1 Millionen Videos hochgeladen. Die meisten TikToker haben es genutzt, um ihren Freunden oder Partnern einen Streich zu spielen, wobei ihre Reaktionen oft mit Schreien und Ohrfeigen einhergingen, um die nicht existierende Vogelspinne loszuwerden.

Wenn Sie Spaß haben und Ihre Freunde mit dem berüchtigten Spinnenfilter erschrecken möchten, finden Sie hier alles, was Sie wissen müssen, wie Sie ihn bekommen.

Melden Sie sich kostenlos bei Dexerto an und erhalten Sie: Weniger Werbung|Dunkler Modus|Angebote in den Bereichen Gaming, TV und Filme sowie Technik

So erhalten Sie den Spinnenfilter auf TikTok

Der virale Spinnenfilter ist direkt in der TikTok-App verfügbar. Wenn Sie ihn also selbst ausprobieren möchten, befolgen Sie einfach diese Schritte:

Artikel wird nach Anzeige fortgesetzt

Öffnen Sie TikTok. Geben Sie „Spinnenfilter“ in die Suchleiste ein und wählen Sie ein Video aus, das den Effekt verwendet hat. Klicken Sie auf das orangefarbene Filterfeld über ihrem Benutzernamen. Klicken Sie auf „Diesen Effekt verwenden“. Halten Sie Ihr Telefon so, dass entweder Ihr Gesicht oder das Gesicht einer anderen Person auf der Kamera zu sehen ist. Jetzt beginnt eine Spinne über Ihren Bildschirm zu krabbeln.

Wenn Sie weitere der beliebtesten Filter von TikTok ausprobieren möchten, können Sie sich hier unsere Anleitungen ansehen:

Artikel wird nach Anzeige fortgesetzt

So erhalten Sie den viralen Red-Flag-Filter auf TikTok | So erhalten Sie den Lego AI-Filter auf TikTok | So erhalten Sie den Dog Vision-Filter auf TikTok | So erhalten Sie den viralen Polaroidfilter von TikTok | So erhalten Sie den „SpongeBob Voice“-Filter von TikTok