„Das Wichtigste ist, dass wir Manu Zeit geben, wieder Höchstleistungen zu zeigen. „Wenn das der Fall ist, werden wir das beurteilen“, hielt sich Nagelsmann zunächst zurück. „Dann können wir uns glücklich schätzen, dass wir nicht nur die beiden (Neuer & ter Stegen), sondern auch noch ein paar andere Weltklasse-Torhüter haben.“

Vermutlich würden sich Schlotterbeck und Tah um den dritten Platz duellieren, wobei der Leverkusener derzeit deutlich stärker ist. Ginter, Thiaw, Hummels und Bella-Kotchap haben weiterhin nur Außenseiterchancen.

Für Kimmich und Gündogan im Zentrum spricht natürlich einiges, auch wenn Nagelsmann in seiner Zeit beim FC Bayern nie wirklich Zweifel am Duo Kimmich/Goretzka geäußert hat. Das Duo Kimmich/Gündogan wäre fußballerisch herausragend, aber athletisch und körperlich eher schwach. Aber wenn so etwas funktioniert, dann mit einer Dreierkette.

Nagelsmann betonte bereits, dass Gündogan Kapitän bleibe, was natürlich für einen Stammplatz spreche: „Ich lasse es (Kapitän) so wie es ist. Ich bin von Ilkay als Mensch und als Spieler sehr überzeugt. Ich finde die Entscheidung.“ war gut. Ich habe bereits mit ihm darüber gesprochen und ihn informiert.“

Emre Can hingegen dürfte ein schlechtes Blatt haben, wenn drei Verteidiger hinter ihm stehen.

Das hätte den negativen Nebeneffekt, dass einer der besten deutschen Fußballer, Florian Wirtz, nur auf der Bank sitzt. Auch eine rotierende Offensive mit Musiala, Sané und Wirtz wäre möglich. Obwohl das weniger effektiv wäre, sei gesagt: Nagelsmann ist grundsätzlich offen für ein System mit einer „falschen Neun“.

Wenn Raum seine Leistung auf einem starken Niveau stabilisiert, dürfte er gute Chancen haben. Gosens ist für die Viererkette noch weniger geeignet als der Leipziger. Es wäre jedoch möglich, dass ein weiterer Innenverteidiger auf der Außenseite spielt. Tah glänzte zuletzt in einer solchen Rolle und könnte Henrichs nach links drängen. Als Außenverteidiger konnte Schlotterbeck allerdings keine gute Figur machen.

Mittelfeld: Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan

Im Sturmzentrum stünden – wie auch im 3-4-3 – Füllkrug, Gnabry und Müller zur Debatte. Auf wen Nagelsmann hier setzen würde, lässt sich nur schwer vorhersagen. Die Tendenz geht leicht in Richtung Gnabry.