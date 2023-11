So können Sie heute Iowa Basketball gegen North Dakota sehen

Bereit, diese Saison richtig zu beginnen, empfängt Iowa Basketball North Dakota zum Saisonauftakt am Dienstag in der Carver-Hawkeye Arena. BTN Plus wird den 19-Uhr-Wettbewerb durchführen.

Die Hawkeyes belegten in der Medienumfrage der Big Ten vor der Saison den neunten Platz und hoffen, diese bescheidenen Erwartungen mit einem jungen Kader zu übertreffen. Das beginnt am Dienstag gegen eine Mannschaft aus North Dakota, die vor einer Saison mit 13:20 endete.

Hier erfahren Sie, wie Sie das Spiel am Dienstag sehen und hören können.

So können Sie sich das heutige Basketballspiel Iowa vs. North Dakota ansehen und anhören

Liveübertragung: BTN Plus ($), Abonnement erforderlich

Radio: Hawkeye Radio Network

Um wie viel Uhr beginnt heute das Spiel Iowa Basketball gegen North Dakota?

Wann: 19:00 Uhr CT, Dienstag, 7. November

Wo: Carver-Hawkeye Arena in Iowa City, Iowa

Wer sind heute die Ansager für Iowa Basketball vs. North Dakota?

Play-by-Play: Charlie Fox

Farbanalytiker: Jess lässt sich nieder

Kommender Spielplan und Ergebnisse des Iowa-Basketballs

30. Okt., vs. Quincy, Ausstellung (W, 103-76)

7. November, gegen North Dakota, 7:00 Uhr

10. November, gegen Alabama State, 7:00 Uhr

14. November, Creighton, 9:00 Uhr

17. November, gegen Arkansas State, 7:00 Uhr

