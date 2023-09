Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird am Freitagnachmittag vor dem Parlament sprechen, um Unterstützung für die weitere Hilfe zur Abwehr der russischen Invasion in der Ukraine zu sammeln.

Zelenskyy sollte am Donnerstagabend in Ottawa eintreffen und hat für Freitag eine Reihe von Veranstaltungen geplant, darunter eine Parlamentsansprache.

Rosemary Barton und David Cochrane von CBC werden ab 19:00 Uhr eine Sonderübertragung live aus dem Foyer des Unterhauses moderieren 12:30 Uhr ET.

Sie können das Special im CBC News Network ansehen und auf CBCNews.ca, CBC Gem, der CBC News App und dem YouTube-Kanal von CBC News streamen.

Sie können auch CBC News Network für die fortlaufende Live-Berichterstattung über Selenskyjs gesamten Kanada-Besuch ansehen.

Selenskyjs Besuch in Kanada folgt auf Reisen nach Washington D.C. am Donnerstag und zu den Vereinten Nationen in New York Anfang der Woche.

Selenskyj sprach im März 2022 per Zoom vor dem Parlament. Seine Ansprache am Freitag wird ihn zu einem der wenigen ausländischen Staats- und Regierungschefs machen, die zweimal vor dem kanadischen Parlament sprechen.

Zu den anderen zählen die ehemaligen britischen Premierminister Margaret Thatcher und Anthony Eden sowie die ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan und Dwight D. Eisenhower.