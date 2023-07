Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 ist da. Zum ersten Mal werden insgesamt 32 Nationen (vorher 24) in Australien und Neuseeland antreten, wobei die Vereinigten Staaten weiterhin die Favoriten sind.

Nachdem man die beiden vorherigen Turniere (2019 und 2015) gewonnen hat, ist es leicht zu verstehen, warum. Einige der erfahreneren Spieler wurden durch jüngere Talente ersetzt, aber sie sehen immer noch sehr stark aus.

Kann England sie schlagen? Die Lionesses haben bei der Euro 2022 ihr erstes großes Turnier überhaupt gewonnen, wurden jedoch von Verletzungen einiger wichtiger Spieler heimgesucht. Wir sollten auch Spieler wie Spanien, Deutschland, Frankreich oder sogar Co-Gastgeber Australien nicht ausschließen.

Da das Turnier diese Woche beginnt, erfahren Sie hier, wie Sie es live aus den USA, Großbritannien oder anderswo verfolgen können.

Wann ist die Frauen-Weltmeisterschaft?

Die Frauen-Weltmeisterschaft beginnt am Donnerstag, 20. Juli 2023.

Es dauert genau einen Monat, das Finale findet am statt Sonntag, 20. August 2023.

Spielplan der Frauen-Weltmeisterschaft

Wie zu erwarten ist, sind bisher nur die Spiele der Gruppenphase bestätigt. Hier sind die Spiele zwischen den USA und England, auf die Sie sich freuen können:

Sa. 22. Juli

USA vs. Vietnam – KO 2 Uhr UK, 21 Uhr (21. Juli) ET, 18 Uhr (21. Juli) PT – FOX/NBC/Peacock/BBC One/BBC iPlayer

England gegen Haiti – KO 10:30 Uhr UK, 5:30 Uhr ET, 2:30 Uhr PT – FOX/Peacock/ITV1/ITVX

Do 27. Juli

USA vs. Niederlande – KO 2 Uhr UK, 21 Uhr (26. Juli) ET, 18 Uhr (26. Juli) PT – FOX/NBC/Peacock/BBC One/BBC iPlayer

Fr. 28. Juli

England gegen Dänemark – KO 9:30 Uhr UK, 6:30 Uhr ET, 3:30 Uhr PT – FOX Sports/NBC/Peacock/BBC One/BBC iPlayer

Di. 1. Aug

Portugal vs. USA – KO 8 Uhr UK, 3 Uhr ET, 12 Uhr PT – FOX/Peacock/ITV1/ITVX

China gegen England – KO 12 Uhr UK, 7 Uhr ET, 4 Uhr PT – FOX/Peacock/ITV1/ITVX

Alle Spielpläne und Ergebnisse finden Sie auf der FIFA-Website.

So können Sie die Frauen-Weltmeisterschaft in den USA verfolgen

FOX ist der wichtigste US-Sender für die Frauen-Weltmeisterschaft und wird jedes Spiel über den Hauptsender und FS1 (FOX Sports 1) übertragen.

Beide sind über das reguläre Kabelfernsehen verfügbar, aber auch auf Fubo (ab 74,99 $ pro Monat), YouTube TV (64,99 $ pro Monat für drei Monate, dann 72,99 $ pro Monat) und Hulu+ (69,99 $ pro Monat).

Einige Spiele werden auch über NBC Universal und Peacock (ab 4,99 $ pro Monat oder 49,99 $ pro Jahr), seinem Streaming-Dienst, gezeigt. Viele Spiele werden auch auf Spanisch auf Telemundo gezeigt.

So können Sie die Frauen-Weltmeisterschaft im Vereinigten Königreich verfolgen

In Großbritannien wird die Berichterstattung über die Weltmeisterschaft gemeinsam von BBC und ITV übertragen. Dies gilt sowohl für die Live-Kanäle als auch für BBC iPlayer und ITVX, ihre Streaming-Dienste.

Da es sich hierbei um frei empfangbare Kanäle handelt, ist kein spezielles Abonnement erforderlich. Sie benötigen jedoch eine TV-Lizenz, um Inhalte live anzusehen oder den iPlayer zu nutzen – diese kostet derzeit 159 £ pro Jahr.

So können Sie die Frauen-Weltmeisterschaft außerhalb der USA und Großbritanniens verfolgen

Alle Sender der Frauen-Weltmeisterschaft unterliegen geografischen Beschränkungen, was bedeutet, dass Sie offiziell nur in dem Land zuschauen können, in dem sie tätig sind. Wenn Sie sich jedoch nur vorübergehend im Ausland befinden, im Urlaub oder auf Geschäftsreise sind, ist es sinnvoll, einen bereits bezahlten Service in Anspruch zu nehmen.

Um den Eindruck zu erwecken, als wären Sie in den USA oder im Vereinigten Königreich, und auf lokale Inhalte zugreifen zu können, benötigen Sie ein VPN. Für dieses Tutorial verwenden wir NordVPN, aber in unserer Tabelle der besten VPNs finden Sie viele tolle Alternativen.

Sobald Sie sich angemeldet haben, müssen Sie Folgendes tun.

1. Laden Sie die entsprechende VPN-App herunter Anyron Copeman / Gießerei Gehen Sie zur Download-Seite für das VPN, das Sie installieren möchten, und klicken Sie auf „App herunterladen“. Dienste wie NordVPN sind auf einer Reihe von Geräten verfügbar. 2. Stellen Sie eine Verbindung zu einem Server in den USA oder Großbritannien her Anyron Copeman / Gießerei Öffnen Sie die App und melden Sie sich bei Bedarf bei Ihrem Konto an. Wählen Sie dann einen beliebigen Server in den USA oder Großbritannien aus und stellen Sie eine Verbindung zu diesem her. Je nachdem, welchen Dienst Sie nutzen, kann es ganz anders aussehen als oben. Dies sollte aber relativ leicht zu finden sein. 3. Beginnen Sie wie gewohnt mit dem Anschauen Anyron Copeman / Gießerei Gehen Sie zu der Website oder App, die Sie normalerweise zum Anschauen verwenden würden. Sie sollten nun in der Lage sein, Inhalte wie gewohnt und ohne Einschränkungen zu streamen.

