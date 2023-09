Die nächsten Pixel-Geräte kommen sehr bald und werden während der bevorstehenden Made by Google-Veranstaltung im Oktober vorgestellt.

Die meisten von uns warten (ungeduldig) auf die nächsten Flaggschiff-Android-Smartphones Pixel 8 und Pixel 8 Pro, aber Gerüchten zufolge wird Google auch eine neue Pixel Watch 2 vorstellen, vielleicht einige Pixel Bud-Kopfhörer und vor allem – Android 14 offiziell veröffentlichen .

Das sind ziemlich viele Highlights für eine Veranstaltung, daher wäre es eine Schande, sie nicht live zu sehen. Hier erfahren Sie, wann und wie es geht.

Wann findet die nächste Made by Google-Veranstaltung statt?

Die nächste Made by Google-Veranstaltung findet in wenigen Tagen, am Mittwoch, den 4. Oktober, statt. Hier sind die Startzeiten der Veranstaltung:

Großbritannien: 15:00 Uhr BST

Westküste der USA: 7:00 Uhr PT

US-Ostküste: 10:00 Uhr ET

Mitteleuropa: 16:00 Uhr MEZ

In der Zwischenzeit können Sie den Newsletter von Google abonnieren, um weitere Informationen zu erhalten, sobald er online geht.

Wie bereits erwähnt, ist die Hauptveröffentlichung in diesem Jahr mit Sicherheit die Pixel-8-Reihe, die wiederum aus dem regulären Pixel 8 und dem Pixel 8 Pro besteht. Wir erwarten außerdem, dass Google eine neue und verbesserte Pixel Watch 2 vorstellt und möglicherweise seine Kopfhörerpalette aktualisiert.

Natürlich wird die Veranstaltung auch eine großartige Gelegenheit für Google sein, Android 14 zu veröffentlichen. Beim neuen Betriebssystem des Unternehmens gab es einige Verzögerungen, aber es soll startklar sein, sobald die neuen Telefone vorgestellt werden.

Wie kann ich mir das Made by Google-Event ansehen?

Google hat das Livestream-Video noch nicht gepostet. Wir können jedoch mit Sicherheit davon ausgehen, dass es live auf dem YouTube-Kanal von Made by Google gestreamt wird.

Natürlich können Sie es auch direkt auf der Google Store-Seite ansehen. Schauen Sie sich in der Zwischenzeit das Teaser-Video an, das Google auf seinem YouTube-Kanal gepostet hat.

Was ist eine Made by Google-Veranstaltung?

Made by Google ist eine große Veranstaltung, bei der Google seine neueste Hardware vorstellt. Früher war es ein Smartphone-spezifisches Angebot, aber in letzter Zeit hat das Unternehmen auf verschiedene andere Geräte ausgeweitet – Kopfhörer, Smartwatches und Tablets. In diesem Jahr gehen wir davon aus, dass der Großteil der Produktpalette – abgesehen vom Pixel Tablet – bei dieser Gelegenheit aktualisiert wird.

Verwandte Lektüre