So hart traf es Pavard

Wie Inter am Tag nach dem Spiel mitteilte, leide der ehemalige Bayern-Spieler an den „Folgen einer Kniescheibenluxation“ im linken Knie. Dadurch kommt es zu einer plötzlichen Verdrehung des Kniegelenks, die zum Herausspringen der Kniescheibe führt.

Was ist passiert? Nach einer halben Stunde am Sonntag ging Pavard nach einer Berührung mit Ademola Lookman im eigenen Strafraum zu Boden. Der Ex-FC-Bayern-Profi schrie vor Schmerzen und musste anschließend auf einer Trage in die Kabine gebracht werden. Für Pavard kam Matteo Darmian ins Spiel.