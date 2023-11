So halten Sie Ihr Gehirn auch in Ihren 50ern und darüber hinaus fit: Nachdem die alarmierende Studienregeln-Pandemie „dauerhafte Auswirkungen“ auf die kognitiven Funktionen hatte, geben Experten ihre wichtigsten Tipps …

Es war die alarmierende Behauptung, die diese Woche für Schlagzeilen sorgte – Covid habe „wirklich nachhaltige Auswirkungen“ auf die Gehirngesundheit von Menschen über 50 gehabt.

Wissenschaftler der University of Exeter und des King’s College London stellten fest, dass Gedächtnis und kognitive Funktionen, wie z. B. die Entscheidungsfindung, während der Pandemie schneller nachließen.

Es warf die Frage auf, ob Großbritannien möglicherweise mit einer Demenz-Zeitbombe konfrontiert sein könnte.

Experten gingen davon aus, dass die Auswirkungen wahrscheinlich auf Faktoren zurückzuführen seien, die durch die Pandemie und die darauf folgenden Einschränkungen verschärft wurden, etwa zu wenig Bewegung und zu viel Alkoholkonsum sowie Einsamkeit und Depressionen.

Es kann sich als schwierig erweisen, im späteren Leben gesund zu bleiben, insbesondere wenn andere gesundheitliche Probleme im Spiel sind.

Aber können Menschen im Allgemeinen irgendetwas tun, um ihre kognitiven Funktionen und ihr Gedächtnis in ihren 50ern und darüber hinaus aufrechtzuerhalten? Wir haben einige Experten gefragt …

Experten sagen, dass der Kontakt mit Freunden, viel Ruhe und eine gute Ernährung dazu beitragen können, dass Ihr Gehirn auch über 50 hinaus leistungsfähig bleibt

Hören Sie nicht auf zu lernen

Oft herrscht die Meinung vor, dass es ab einem bestimmten Alter „zu spät“ sei, etwas Neues zu lernen.

„Aber das ist nicht wirklich der Fall“, sagt Dr. Anthony Thompson, Leiter des Postgraduierten-Psychologieprogramms an der Arden University.

„Tatsächlich zeigt die Forschung, dass lebenslanges Lernen zusammen mit formaler Bildung und Alphabetisierung ein wichtiger Faktor für unsere Gesundheit und Sicherheit ist, wenn wir älter werden.“

„Untersuchungen zeigen, dass das Erlernen neuer Fähigkeiten und der Erwerb von Wissen das Wachstum neuer neuronaler Verbindungen stimulieren und die allgemeine Plastizität des Gehirns erhöhen können.“ Dies kann eine Reihe positiver Auswirkungen auf die kognitiven Funktionen haben, einschließlich einer Verbesserung des Gedächtnisses, der Aufmerksamkeit und der Fähigkeiten zur Problemlösung.

„Auch hier gibt es noch weitere gesellschaftliche Auswirkungen.“ Wir sind eine alternde Bevölkerung, was bedeutet, dass neben der Notwendigkeit, dass die Wirtschaftsmärkte mit der wachsenden Bevölkerung Schritt halten müssen, auch der Druck auf Langzeitpflege oder Gesundheitsversorgung zunimmt; „Eine aktive ältere Generation zu haben – sei es durch Arbeit oder Freiwilligenarbeit – bringt persönlichen Nutzen und wirtschaftlichen Nutzen für nachfolgende Generationen.“

Egal, ob Sie sich ehrenamtlich engagieren, sich einem neuen Hobby, einem neuen Musikinstrument oder einer neuen Sprache widmen – finden Sie neue Dinge, um Ihren Geist in Schwung zu halten.

Bleibe aktiv

„Zielen Sie auf mindestens 150 Minuten Aerobic-Training mittlerer Intensität pro Woche“, sagt Dr. Adam Moreton, beratender Psychiater für ältere Erwachsene bei Pall Mall Medical.

„Ich würde nicht jedem empfehlen, mit dem Marathonlauf anzufangen, aber die meisten Menschen können einen Weg finden, ihr Aktivitätsniveau schrittweise und sanft zu steigern.“

Es gibt eine Fülle von Forschungsergebnissen, die einen Zusammenhang zwischen höherer körperlicher Aktivität und besserer körperlicher und geistiger Gesundheit im späteren Leben – einschließlich kognitivem Rückgang – herstellen.

Viel Schlaf bekommen

Dr. Moreton fügt hinzu: „Guter Schlaf ist für die Gedächtniskonsolidierung und die kognitiven Funktionen unerlässlich.“ Streben Sie sieben bis neun Stunden ununterbrochenen Schlaf pro Nacht an.

„Manche Menschen kommen mit weniger aus und wie viel Schlaf man braucht, kann sich mit zunehmendem Alter ändern.“

„Aber Sie sollten morgens erfrischt aufwachen, und wenn das nicht der Fall ist, bekommen Sie möglicherweise nicht genug Schlaf oder es liegt ein anderes Problem (z. B. eine Depression) im Weg.“

Wenn Sie Probleme mit dem Einschlafen haben, wenden Sie sich an Ihren Hausarzt, um zu erfahren, ob es sonst noch Probleme gibt, bei denen er Ihnen helfen kann.

Achten Sie auf Ihre Ernährung und Ihren Alkoholkonsum

Auch die Nahrung und Getränke, die wir zu uns nehmen, sind ein wichtiger Faktor für die Erhaltung der Gehirngesundheit.

Dr. Moreton sagt: „Eine Ernährung, die reich an Obst, Gemüse, Vollkornprodukten und magerem Eiweiß ist, kann die Gesundheit des Gehirns unterstützen.“

„Omega-3-Fettsäuren, die in Fisch und Nüssen vorkommen, können ebenfalls nützlich sein.“ Es geht nicht darum, sich Dinge zu verweigern, die Ihnen Spaß machen, das ist auch wichtig, aber was Sie essen, ist im Wesentlichen Treibstoff für Ihren Körper und Ihr Gehirn.

„Achten Sie darauf, den ganzen Tag über ausreichend Wasser zu trinken. Aber übermäßiger Alkoholkonsum und Rauchen können die kognitiven Funktionen beeinträchtigen. Auch wenn man nicht ganz aufhören kann, sind etwaige Reduzierungen hilfreich.“

Entspannen und stressfrei bleiben, denn chronischer Stress kann sich negativ auf die kognitiven Funktionen auswirken

Entspannen!

„Chronischer Stress kann sich auch negativ auf die kognitive Funktion auswirken“, sagt Dr. Moreton.

„Übungen wie Meditation, tiefes Atmen und Yoga können helfen, Stress abzubauen.“ „Stress und Depression können manchmal wie Demenz aussehen – die Unterscheidung ist jedoch wichtig, da die Behandlung von Stress und Depression dazu beitragen sollte, das Gedächtnisproblem zu lösen.“

In Verbindung bleiben

Es gibt starke Zusammenhänge zwischen Einsamkeit und sozialer Isolation und verminderter körperlicher und geistiger Gesundheit – einschließlich kognitivem Verfall.

„Die Aufrechterhaltung sozialer Kontakte und die geistige Aktivität durch Gespräche und soziale Aktivitäten können die kognitive Gesundheit unterstützen“, sagt Dr. Moreton.

„Es gibt Hinweise darauf, dass die Vermeidung sozialer Isolation zur Vorbeugung von Demenz beiträgt.“

Wenn Sie nicht viel Familie und Freunde in der Nähe haben, wenden Sie sich an Ihr örtliches Age UK und informieren Sie sich über Gemeindegruppen in Ihrer Nähe.