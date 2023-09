Lübeck. Ende dieser Woche wird ein Bauabschnitt abgeschlossen sein: Die Nordseite der Einsiedelstraße wird dann neu asphaltiert. Ab Montag, 25. September, ziehen die Bauarbeiter auf die Südseite. Der Kfz-Verkehr erfolgt weiterhin nur in eine Richtung in Richtung Neue Hafenstraße. Ab Mitte Oktober sollen beide Fahrspuren wieder befahrbar sein, sagen Anton Wetzel, Leiter Verkehrsflussmanagement, und Mirjana Kayser, Leiterin der Abteilung Verkehrsinfrastrukturentwicklung der Hansestadt.

Seit Anfang August ist die Einsiedelstraße, auf der täglich 35.000 Fahrzeuge unterwegs sind, ein Engpass. Im August sanierte die Stadt zunächst die Karlstraßenbrücke. Die Maßnahme dauerte länger als geplant, da der Schaden größer war als erwartet. Mit Rücksicht auf die Gewerbebetriebe an der Einsiedelstraße wurde dann zunächst die nördliche Fahrbahn in Angriff genommen. „Wir wollten den Zugang zu den Unternehmen frei halten“, sagt Mirjana Kayser. Allein in der Gollan-Werft kam es zu mehreren Großereignissen, zu denen Rettungskräfte jederzeit Zugang haben mussten.

Zehn Millionen Euro investiert die Hansestadt jährlich in Straßensanierungen wie hier in der Einsiedelstraße. 2019 und 2020 waren es nur vier Millionen. © Quelle: Lutz Roeßler

Bauarbeiten bis Mitte November

Die Südfahrbahn wird vom 25. September bis 13. Oktober saniert. Ab dem 14. Oktober sind beide Fahrspuren wieder befahrbar. Das heißt aber nicht, dass die Fahrer erleichtert sind. Ab dem 14. Oktober wird die Zufahrt von der Neuen Hafenstraße zur Eric-Warburg-Brücke für zehn Tage einspurig sein, außerdem finden Arbeiten an der Josephinenstraße statt. Außerdem wird ab dem 25. Oktober die Mittelspur auf der Warburgbrücke für zwei Tage erneuert.

Vom 27. Oktober bis 6. November dürfen Fahrzeuge nicht links von der Frankfurter Straße auf die Warburgbrücke abbiegen. Dies betrifft insbesondere den Wirtschaftsverkehr, sagen Verkehrsplaner. Ab dem 6. November wird der Kreuzungsbereich Neue Hafenstraße/Warburg-Brücke für eine Woche komplett gesperrt. Ab dem 15. November soll das gesamte Bauvorhaben endgültig abgeschlossen sein.

Baustellen auf vielen Lübecker Straßen

Die Lübecker Verkehrsplaner mussten in diesem Jahr viel Kritik einstecken, weil so viele Baustellen gleichzeitig in Angriff genommen wurden. Tatsächlich sieht der Masterplan der Stadt zur Straßensanierung drei große Abschnitte vor: Buntekuhweg, Stockelsdorfer Straße und Einsiedelstraße. Darüber hinaus wurden verschiedene kleinere Straßen saniert. Und auf 65 Straßen wurde die Asphaltdecke im DSK-Verfahren saniert. Anton Wetzel: „Wir haben 80 Prozent der Maßnahmen aus dem Masterplan und 100 Prozent der DSK-Maßnahmen abgeschlossen.“

Auf unvorhergesehene Ereignisse wie die Katastrophe mit der Hubbrücke oder die Verzögerungen in der Hüxtertorallee können die Verkehrsplaner der Stadt nur eingeschränkt reagieren. „Straßenbaumaßnahmen haben einen langen Vorlauf“, erklärt Mirjana Kayser. Wenn Aufträge an Bauunternehmen vergeben wurden, kann die Stadt die Termine nicht einfach verschieben, ohne Vertragsstrafen zahlen zu müssen. Zudem wäre die Finanzierung durch den Staat gefährdet, wenn Maßnahmen verschoben würden.

Anton Wetzel ist Leiter der Abteilung Verkehrsfluss und GEO-Dienste der Bauverwaltung. © Quelle: Agentur 54°

Masterplan: Verschiebung hätte Folgen für andere Baustellen

Zu guter Letzt ist der gesamte Masterplan getaktet. „Wenn wir Maßnahmen verschieben, wird das im nächsten Jahr Konsequenzen für die Baustellen haben“, sagt Mirjana Kayser. Die Reihenfolge der Sanierungen würde sich nach dem Zustand der Pisten richten. Wartet die Stadt zu lange, wird aus einer Sanierung schnell eine deutlich teurere und aufwändigere Grundinstandsetzung. „Wir konnten die Stockelsdorfer Straße in zwei Wochen sanieren“, sagt Anton Wetzel, „eine Grundsanierung hätte zehn bis zwölf Wochen gedauert.“

Verkehrsplaner haben auch gute Nachrichten für notleidende Autofahrer. „Der Masterplan 2024 wird lockerer“, sagt Abteilungsleiter Kayser. Geplant sind ein Abschnitt der Travemünder Allee und der Schwartauer Landstraße.

