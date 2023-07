Berlin. Es ist 10:17 Uhr, zum zweiten Mal erreicht die Stimme der 84-jährigen Frau K. aus Südbrandenburg die Hausnotrufzentrale in Berlin, und dieses Mal ist es, wie man ihrer Stimme anhören kann, ernster.

Erst vor einer Viertelstunde drückte Herr K. den Notrufknopf an seinem Handgelenk, doch Frau K. wusste nicht, wo er war. Er sei wahrscheinlich gestürzt, hatte sie gesagt, sie würde ihn suchen.

Jetzt hat sie ihn gefunden.

„Es ist im Garten“, sagt sie aufgeregt.

Ist er verletzt? Blutung? hat Schmerzen?

„Nein, nein, nein“, sagt sie bestimmt. „Aber ich kann ihn nicht alleine wieder auf die Beine bringen.“

Unklare Situation. Dies ist der Moment, in dem Nicole Höbbel in Berlin beschließt, ihre Kollegen im Süden Brandenburgs zu alarmieren. Man weiß nie. „Spätestens in einer halben Stunde sind sie bei Ihnen“, sagt sie über das Mikrofon zu Frau K. Nicht ohne sich zuvor zu vergewissern, dass auch Herr K. im Schatten liegt. Heute wird es ein heißer Tag. „Die Sonne“, sagt Höbbel, „kann schnell gefährlich werden.“ Einer von vielen.

Ein hellgraues Poloshirt, Kopfhörer mit Mikrofon über den braunen Haaren, so sitzt sie vor den Bildschirmen im ersten Stock der Johanniter-Zentrale im Berliner Bezirk Lichterfelde. In den Schränken an der Wand blinken Dutzende Server hinter Glas, Klimaanlagen brummen, die Tür hier drin lässt sich nur mit Sicherheitspass öffnen, Datenschutz. 35.000 Menschen aus ganz Ostdeutschland sind an dieses Zentrum angeschlossen, sie landen mit ihren Hilferufen hier, wenn sie den Knopf gedrückt haben, den sie immer bei sich tragen.

Echte Notfälle, Einsamkeitsanrufe, versehentliche Alarme. „Man hat hier die ganze Palette“, sagt Nicole Höbbel, „jeden Tag.“

„Jeden Tag die ganze Bandbreite“: Nicole Höbbel an ihrem Arbeitsplatz. © Quelle: Thorsten Fuchs

Das Hausnotrufsystem ist ein ungewöhnliches Phänomen. Rund eine Million, meist ältere Menschen in Deutschland sind damit verbunden – gleichzeitig ist es aber, wie Studien belegen, vielen hierzulande völlig unbekannt. Wer ihn nutzt, versteckt den Sparknopf oft schamhaft unter Blusen oder Pulloverärmeln – und ist im Notfall doch froh, ihn bei sich zu haben. Die Systeme sind das Sicherheitsnetz einer alternden, immer einsamer werdenden Gesellschaft – doch gleichzeitig kämpfen die Betreiber um Anerkennung, Verbreitung und Bezahlung.

Aber sind die roten und grauen Knöpfe eine Möglichkeit für ältere Menschen, länger sicher alleine in ihren eigenen vertrauten Wänden zu leben – oder ist es eher ein Alibi für weit entfernt lebende Kinder, das nur scheinbare Sicherheit bietet?

Nicole Höbbel ist gelernte Kauffrau und Rettungssanitäterin. Zur Johanniter-Notrufzentrale kam sie vor 16 Jahren, auch weil es zu diesem Zeitpunkt keine offenen Stellen im Rettungsdienst gab. Aber sie sah in der Arbeit hier schnell das Beste aus beiden Welten: „Es geht um medizinische Themen, man kann Menschen helfen – und hat viel Kontakt zu ihnen.“

Nur sieht sie nie die Menschen, die sich ihr im Moment, manchmal in größter Not, anvertrauen und von denen sie die intimsten Dinge erfährt.

Das Blut floss „wie aus Kelchen ausgegossen“

Notruf von Frau F., Berlin, 95 Jahre alt.

„Hallo Frau F., hier ist der Hausnotruf der Johanniter, geht es Ihnen gut?“ fragte Nicole Höbbel.

Am anderen Ende: Stille. Im Hintergrund ist das Klappern von Geschirr zu hören.

„Frau F.?“

Dann antwortet sie. „Oh, habe ich den Knopf noch einmal gedrückt?“ sagt Frau F. „Es ist mir so peinlich.“

Also falscher Alarm. Doch während Frau F. schon dran ist und Nicole Höbbel auf ihrem Bildschirm in der Telefonzentrale die Historie der letzten Notrufe sieht, stellt sie auch noch ein paar Fragen.

„Ist das Nasenbluten besser geworden?“ Sie fragt.

„Oh ja“, sagt Frau F., als würde sie die Situation noch einmal durchleben, „es floss wie aus Tassen.“

Ja, jetzt ist es besser. Aber der Arzt sagte, wenn es wiederkäme, müsste sie vielleicht doch ins Krankenhaus. Mag sein, dass der Notruf von Frau F. ein Fehler war – doch nun scheint sie erleichtert, ein wenig aus ihrem Leben erzählen zu können.

„Und trinken nicht vergessen, heute wird es warm“, rät Nicole Höbbel vor dem Abschied.

Drei Viertel der Notrufe sind Fehlalarme

Das Muster wiederholt sich heute Morgen immer wieder. Rund drei Viertel aller Notrufe sind Fehlalarme. Es ist nicht immer klar, wer absichtlich den Knopf drückt, um zumindest für einen Moment jemanden zum Reden zu haben. Und auch Nicole Höbbel beteuert, dass sie diesen Notruf der besonderen Art nicht übel nimmt: „Für uns ist das auch eine Chance, den Menschen zu zeigen: Wir sind immer für Sie da.“

Immer mehr Menschen verlassen sich darauf. Während die Johanniter im Jahr 2016 in ihrer Berliner Zentrale noch 81.000 Alarme registrierten, waren es im vergangenen Jahr 135.000. Insgesamt gehen in allen deutschen Notrufzentralen täglich rund 11.000 Meldungen ein. Auch für die Anbieter wird die Bearbeitung immer komplexer. Genügten den Berliner Johannitern zunächst zehn Mitarbeiter, sind es mittlerweile 43 – auch weil es bei vielen Notrufen um weit mehr geht, als nur den nächsten Krankenwagen oder den eigenen Helfer loszuschicken.

Die Frau, die um 11.10 Uhr mit ihrem Notruf die Johanniter anrief, ist schwer zu verstehen.

„Ich habe ein Auto in meinem Garten, sie wollen mich abholen“, sagt die Frau mit schwacher Stimme.

„Sie wollen mich zum Friedhof bringen“

„Ruhe bewahren“, antwortet Nicole Höbbel in der Berliner Zentrale. „Was ist los?“ Der Anrufer ist 79 Jahre alt, wohnt auf dem Land in Brandenburg, und das alles sieht Nicole Höbbel.

„Bei mir sind Einbrecher“, sagt die Frau leise, als ob sie nicht gehört werden sollte. „Komm schnell!“ Die Frau lebt mit ihrem Mann zusammen, das sieht auch Nicole Höbbel – ebenso wie die Tatsache, dass sie Psychopharmaka nimmt und erst vor wenigen Tagen aus einer Klinik entlassen wurde.

Andererseits klingt die Frau jetzt ernsthaft verzweifelt. „Sie wollen mich zum Friedhof bringen und begraben“, ruft sie in ihren Hörer.

Es vergehen ein paar Minuten, dann ist im Hintergrund die Stimme des Mannes zu hören. „Annegret, was ist da nochmal los?“ Er sei nur kurze Zeit draußen gewesen, erklärt er. Am Ende einigen er und Nicole Höbbel sich darauf, dass ein Mitarbeiter der Johanniter vorbeikommen soll – und entscheiden gemeinsam, ob das Paar weitere Hilfe benötigt.

Die Deutschen werden älter – und einsamer

Der Grund dafür, dass die Zahl der Notrufe zunimmt und sich gleichzeitig ihr Charakter ständig verändert, ist derselbe Grund. Das liegt nicht nur daran, dass die Deutschen älter werden, sondern auch daran, dass sie immer einsamer werden. Mit den Jahren ist es immer normaler geworden, dass Kinder nicht mehr in der Nähe ihrer Eltern wohnen. Dadurch erhöht sich der Bedarf an Hilfe im Notfall. Und gleichzeitig bedeutet es, dass Menschen sich melden, wenn sie nicht gestürzt sind, sondern unter Einsamkeit leiden.

Nicole Höbbel erzählt, dass sie einmal einen Kunden hatten, der uns überraschend oft kontaktierte, mehrmals pro Woche. Jedes Mal sagte er, er sei gefallen. Jedes Mal schickten sie einen Mitarbeiter dorthin. „Bis er irgendwann merkte, dass der Kunde sich genau in dem Moment von der Couch rollen ließ, als er durch die Tür kam …“ Er wollte, dass ihn jemand besuchte. Darum ging es.

Vom Funkamateur zum Notfallhelfer

Zu den größten Anbietern zählen neben den Johannitern auch die Caritas, die Malteser und das Rote Kreuz – es gibt aber auch mehrere Dutzend kleinere. Der Notrufdienst Hannover hat seinen Sitz in einer Büroetage im Süden Hannovers und wurde vor 40 Jahren von Uwe Ihn gegründet – als einer der ersten Hausnotrufe in Deutschland. Als Funkamateur hatte er in den 1970er Jahren registriert, wie LKW-Fahrer in Deutschland Notrufe absetzten – mit seinen Freunden wurde er zum Vermittler für den deutschen Rettungsdienst. Als Verein organisiert, übertrugen sie das Modell später auf Senioren. „Wir haben einfach die Notwendigkeit gesehen“, sagt er heute.

Gründer eines der ersten Hausnotrufe Deutschlands vor 40 Jahren: Uwe Ihn. © Quelle: Thorsten Fuchs

Dem Notfunkdienst, „meinem Baby“, wie er es nennt, ist er weiterhin verbunden und mit 71 Jahren ist er nun wieder Geschäftsführer. Der Dienst hat bundesweit 4.500 Kunden, Tendenz auch hier steigend. Er hat in Hannover eine Art Notrufmuseum im Flur eingerichtet, von den ersten rauen grauen Blöcken bis hin zu modernen Geräten mit Mobilfunkergänzung und Lokalisierung, die man überallhin mitnehmen kann. Er glaubt, dass in Zukunft noch viel mehr möglich ist: etwa eine Anbindung an Rauchmelder sowie die automatische Erfassung und Übermittlung medizinischer Daten. „Die Digitalisierung“, sagt er, „wird hier noch mehr möglich machen.“

Die Dienste selbst wollen weiter wachsen – und blicken neidisch auf England etwa, wo ein Drittel aller Senioren an den Hausnotruf angeschlossen sind. Die Kosten werden hierzulande übernommen, wenn jemand einen Krankenpflegeabschluss hat und alleine lebt. Die Träger selbst hoffen nun, dass die Pflegekassen dies weiter übernehmen – und sehen dafür auf ihrer Seite gute Gründe. „Der Hausnotruf entlastet sowohl die Rettungsdienste“, sagt Matthias Langer, Vorstandsmitglied des Bundesverbands Hausnotruf, „als auch die stationäre Pflege.“ Das sagten letztes Jahr mehr als 20 Prozent aller Nutzer, ohne den Hausnotruf in die Wohnung verlegen zu müssen.

Manche verbergen ihren Sturz

Gleichzeitig belegen Zahlen aber auch eine der größten Schwierigkeiten des Hausnotrufs: Laut einer Studie aus dem Jahr 2010, einer der wenigen auf diesem Gebiet, hatten mindestens 27 Prozent aller Besitzer den Knopf überhaupt nicht dabei. Andere hingegen drücken den Knopf nicht dann, wenn sie ihn tatsächlich brauchen. „Manche Nutzer“, stimmt Nicole Höbbel in der Zentrale in Berlin zu, „sprechen nicht gern über Stürze.“ Sei es, weil sie Angst vor dem Krankenhausaufenthalt haben – oder weil sie ihre eigene Situation nicht richtig einschätzen.

Im Fall des Ehepaares K. in Südbrandenburg war Hilfe dringend nötig. Als Nicole Höbbel später die Meldung ihrer Kollegen im Rettungsdienst erhielt, erfuhr sie, dass der 82-Jährige nach seinem Sturz mehrere Schürfwunden und Schnittwunden davongetragen hatte. Da er zusätzlich blutverdünnende Medikamente einnimmt, riefen sie doch den Krankenwagen. „Der Patient kommt zur Abklärung ins Krankenhaus, die Ehefrau kommt zu Hause mit der Situation zurecht, Ansprechpartner (Töchterpflegedienst) sind informiert“, heißt es in dem Bericht.

Es ist das Ende des Einsatzes, einer von durchschnittlich 3.600 Einsätzen pro Tag, bei denen die Mitarbeiter jemanden zu Hause besuchen. Bei Nicole Höbbel leuchtet bereits der nächste Alarm auf dem Bildschirm.