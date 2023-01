So finden Sie nachhaltige Reiseunternehmen

Die Leute sagten, die Pandemie habe sie dazu gebracht, in Zukunft verantwortungsbewusster reisen zu wollen.

Das Ergebnis ist eine Mischung aus denen, die sich wirklich der Sache verschrieben haben – und denen, die Öko-Schlagworte und Fotos von Setzlingen, Wäldern und anderen „grünen“ Bildern in ihre Marketingmaterialien streuen, ohne wirkliche Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Behauptungen zu untermauern.

Der Begriff hat mit der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen an Popularität gewonnen.

Seien Sie vorsichtig mit diesen Taktiken, sagte Thornton.

„Wenn ein Unternehmen sagt, es sei ‚100 % nachhaltig‘ oder ‚umweltbewusst‘ … hat das nichts zu bedeuten“, sagte er. „Ich möchte Reisende dringend bitten, sehr vorsichtig zu sein, wenn sie diese Worte sehen, und sich wirklich zu vertiefen und ein bisschen mehr ins Detail zu schauen.“

Das Verbraucherinteresse an nachhaltigem Reisen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten erheblich verändert, sagte Thornton. Als er vor 18 Jahren zu Intrepid Travel kam, sagte er, „die Leute würden uns ansehen, als wären wir ein bisschen verrückt“, wenn das Unternehmen über Nachhaltigkeit sprach.

Nun, viele Unternehmen tun es, ob sie es ernst meinen oder nicht.

Thornton sagte, er glaube, dass die Reisebranche derzeit in drei Kategorien unterteilt sei. Ein Drittel habe „unglaublich gute Absichten und [are] arbeiten sehr aktiv an der Bewältigung der Klimakrise … und sie machen gute Fortschritte.“

Ein weiteres Drittel habe „gute Absichten, aber [aren’t] tatsächlich noch Maßnahmen ergreifen. Und oft … sind sie sich nicht ganz sicher, wie sie handeln sollen.“

Das letzte Drittel „steckt einfach den Kopf in den Sand und hofft, dass dieses Ding verschwinden wird, und die Wahrheit der Sache ist – es ist nicht so.“

Um Unternehmen in der ersten Kategorie zu identifizieren, empfiehlt Thornton Reisenden, auf drei wichtige Dinge zu achten.