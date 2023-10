tz Welt

Aus: Marcel Prigge

Teilt

Auf der A1 bei Bremen wurde ein Wal auf einem Lastwagen gesichtet. Viele Leute denken, dass es real ist. Aber was ist mit dem Pottwal auf der Autobahn los?

Niedersachsen/Bremen – Fährt ein Wal auf der A1 … Was wie der Beginn eines dummen Witzes klingt, ist für viele Autofahrer in der Nähe von Bremen seit Kurzem zur seltsamen Realität geworden. Ein Pottwal wurde auf einem Schwerlasttransporter auf der Autobahn nahe dem Bremer Kreuz gesichtet. Einige Zeugen des seltsamen Vorfalls hielten den Anblick auf Video fest. Diese gingen schnell viral. Aber was ist mit dem verlorenen Wal auf der Autobahn los?

Pottwal in Bremen aufgetaucht: Ungewöhnlicher A1-Transport sorgt für Aufsehen

Vor Kroatien scheint es mittlerweile Pottwale zu geben, aber vor Bremen? Aber tatsächlich: Vor ein paar Tagen tauchten in den sozialen Medien immer mehr Videos von einem Wal auf der A1 zwischen der Hansestadt und Niedersachsen auf. Die Frage, die die meisten Benutzer stellten: Kann das echt sein? Ist es ein toter Wal?

Ein Pottwal auf der A1? Ein Spektakel, das man nicht alle Tage zu sehen bekommt. Viele Autofahrer fragten sich, ob das Tier echt sei. In den sozialen Medien kursierten zahlreiche Videos. (Montage) © Screenshot/TikTok

In verschiedenen Geschichten kam es zu hitzigen Debatten. Von „Es sieht wirklich echt aus“ über „So etwas habe ich noch nie gesehen“ bis hin zu „Das ist nie ein echter Wal“ sind alle Meinungen nachzulesen. Andere finden es fahrlässig, „mit so etwas ohne jeglichen Kontext auf der Autobahn zu fahren“. Sogar der offizielle TikTok-Account von „The Three???“ nimmt auf Instagram teil und schwört: „Das scheint ein Fall für uns zu sein!“

Doch um die drei Detektive Justus, Peter und Bob bleibt es ruhig; Sie scheinen auch nicht zu wissen, was der Pottwal auf der A1 macht. Die meisten anderen Nutzer sind jedoch der Meinung: Nein, das kann kein echter Wal sein. Ein Nutzer erklärt: „Tut mir leid, aber wer denkt, es sei ein echter Pottwal, hat keine Ahnung, wie sich der Körper eines Wals an Land verhält.“ Der schwere Walkörper würde an Land zusammenbrechen. Die Attrappe zeigte den Körper eines Pottwals in seiner „normalen“ Form.

Pottwal in Bremen eine Attrappe: Belgische Künstler mit Walkörpern aus Plastik unterwegs

Und tatsächlich – auch wenn der Pottwal täuschend echt aussieht: Es handelt sich um eine Attrappe belgischer Künstler. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus dem Jahr 2018 gehört der 17 Meter lange Plastikpottwal zum Kollektiv „Captain Boomer“. Diese würden bei verschiedenen Aktionen den Körper des Wals an Stränden ablegen.

Am Ostseestand im mecklenburg-vorpommerschen Zingst hat die Pottwal-Attrappe bereits für Aufsehen gesorgt. Die Kunstinstallation wurde 2018 im Rahmen des Umweltfotografiefestivals „Horizons“ errichtet. (Archivbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Damals sorgte der Wal im Rahmen des Umweltfotofestivals „Horizonte“ in Zingst an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern für Aufsehen. Zu sehen waren Männer in weißen Schutzanzügen, die sich um das „gestrandete Tier“ kümmerten.

Wal-Skandal 2018: Tourismus-Chef ruft die Polizei und muss daraufhin eine Strafe zahlen

Den Angaben zufolge fand die Aktion in Zingst statt Ostseezeitung im Vorhinein geheim gehalten. Der Chef der Zingster Kur- und Tourismus GmbH, Peter Krüger, rief wegen des falschen Pottwals sogar die Polizei – Notrufmissbrauch. Krüger akzeptierte daraufhin einen Strafbefehl im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

Die Walattrappe sorgte in Bremen nicht für großes Aufsehen. Zumindest habe die Polizei keine entsetzten oder verwirrten Anrufe von Zeugen des Transports erhalten, hieß es auf Nachfrage. Derzeit liegen unserer Redaktion keine Informationen darüber vor, wohin der Wal unterwegs sein könnte. Eines ist jedoch sicher: Autofahrer, die den A1-Pottwal gesehen haben, werden ihn wahrscheinlich nicht so schnell vergessen.