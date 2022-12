So erstellen Sie einen WhatsApp-Avatar

Wenn Sie jetzt einen Avatar für einen Chat auswählen möchten, tippen Sie einfach auf die Emoji-Schaltfläche neben der Tastatur am unteren Bildschirmrand, wählen Sie die Option „Sticker“ und Sie sollten Ihr neues Bildnis in seiner ganzen Pracht sehen. Wählen Sie einfach diejenige aus, die am besten die Emotion repräsentiert, die Sie im Chat zeigen möchten.