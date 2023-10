Es gibt viele Gründe, warum Sie einen Screenshot machen müssen. Vielleicht senden Sie jemandem über Slack ein Foto Ihres Bildschirms, um ein Problem zu diagnostizieren, oder Sie möchten einfach nur einen kurzen Ausschnitt eines wichtigen Dokuments machen, um ihn für später aufzubewahren. Unabhängig vom Grund gibt es mehrere Möglichkeiten, einen Screenshot mit einem Windows 11-Computer zu erstellen.

Egal, ob Sie eine Vollbildaufnahme machen möchten, nur einen Teil des Bildschirms erfassen möchten oder lieber eine Tastenkombination oder Anwendung verwenden möchten, der Vorgang ist ziemlich einfach. Lesen Sie weiter, um alle Möglichkeiten zu erfahren, wie Sie unter Windows 11 einen Screenshot erstellen können.

1. Machen Sie einen Screenshot des gesamten Bildschirms

Der einfachste Weg, einen Screenshot Ihres gesamten Desktops zu erstellen, ist mit PrtSc Taste oben auf Ihrer Tastatur. Nach dem Tippen auf PrtSc Wenn Sie die Taste drücken, wird der Screenshot in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Sie erhalten jedoch keine Meldung, dass der Screenshot erfolgreich erstellt wurde. Um den Vollbild-Screenshot anzuzeigen, verwenden Sie Strg-V um es in eine Anwendung wie Paint oder Microsoft Word oder sogar in den Text einer E-Mail einzufügen.

2. Machen Sie einen Screenshot des gesamten Bildschirms und speichern Sie ihn auf Ihrem Computer

Ähnlich wie bei der ersten Option, drücken Sie die Windows-PrtSc Mit den Tasten wird ein Screenshot Ihres gesamten Desktops erstellt, der Screenshot wird jedoch auch in einem Ordner auf Ihrem Computer gespeichert. Wenn Sie die Tasten richtig drücken, blinkt Ihr gesamter Bildschirm und zeigt damit an, dass der Screenshot aufgenommen und gespeichert wurde. Alle Ihre Vollbild-Screenshots finden Sie unter Bilder > Screenshots.

Sie können vier Arten von Screenshots erstellen: rechteckig, Freiform, Fenster und Vollbild. CNET

3. Machen Sie einen Screenshot nur eines Teils des Bildschirms

Nicht jeder möchte einen Screenshot seines gesamten Bildschirms, weshalb Windows 11 die Möglichkeit bietet, nur einen Teil-Screenshot zu erstellen. Wenn Sie auf tippen Win + Umschalt + SIhr Bildschirm blinkt und oben auf dem Bildschirm erscheint ein kleines Snipping-Tool-Menü, mit dem Sie Folgendes tun können (von links nach rechts):

Rechteckschere: Zeichnen Sie einen Rahmen um das, was Sie erfassen möchten.

Zeichnen Sie einen Rahmen um das, was Sie erfassen möchten. Freiformausschnitt: Zeichnen Sie eine beliebige Form um das, was Sie erfassen möchten.

Zeichnen Sie eine beliebige Form um das, was Sie erfassen möchten. Fensterausschnitt: Wählen Sie ein Fenster zur Aufnahme aus.

Wählen Sie ein Fenster zur Aufnahme aus. Vollbildausschnitt: Erfassen Sie Ihren gesamten Bildschirm (das Gleiche wie PrtScr).

Sobald der Screenshot erstellt wurde, wird er wie bei der PrtScr-Tastenoption in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Sie können es dann an anderer Stelle einfügen, um es anzusehen. Wenn Sie jedoch auf klicken Schneidwerkzeug In der unten auf dem Bildschirm angezeigten Vorschau finden Sie Optionen zum Bearbeiten des Screenshots (Zuschneiden, Drehen usw.) und zum Speichern auf Ihrem Desktop.

Sie können Ihren Screenshot um 3, 5 oder 10 Sekunden verzögern. CNET

4. Verwenden Sie das Snipping Tool, um verzögerte Screenshots zu erstellen

Der Schneidwerkzeug ist in Windows 11 integriert und das gleiche Tool wie im vorherigen Abschnitt, mit Ausnahme einiger kleiner Ergänzungen. Um es zu verwenden, geben Sie Snipping Tool in die Suchfunktion ein und öffnen Sie die Anwendung, um einen Screenshot zu erstellen.

Klicken Sie im Snipping Tool auf Neu Sie öffnen das Mini-Snipping-Tool-Menü (wie im vorherigen Abschnitt), in dem Sie dann zwischen mehreren verschiedenen Snips wählen können. Bei dieser Vollversion des Snipping Tools können Sie jedoch eine der vier Snipping-Optionen (Rechteck, Freiform, Fenster und Vollbild) auswählen und dann eine Verzögerungsoption auswählen. Sie können zwischen einer Verzögerung von 3, 5 und 10 Sekunden wählen. Dies verschafft Ihnen etwas Zeit zum Einrichten des Screenshots, den Sie aufnehmen möchten, und macht es möglicherweise einfacher, als die Aufnahme manuell zu machen.

Um den verzögerten Screenshot aufzunehmen, klicken Sie einfach auf Win-Shift-S, die dann in Ihre Zwischenablage kopiert wird. Sie können auch auf die angezeigte Screenshot-Vorschau klicken, um Änderungen vorzunehmen oder den Screenshot als JPEG, PNG oder anderes auf Ihrem Computer zu speichern.