„Damit die Schlussfolgerungen des Berichts aussagekräftig sind, müssen die Theorien korrekt sein“, sagte Dr. Lindsay. „Was sie nicht sind.“ „Das ist vielleicht das Beste, was wir im Moment tun können“, fügte sie hinzu.

Scheint es schließlich so, als ob eines dieser Merkmale oder alle zusammen das ausmachen, was William James als „Wärme“ bewusster Erfahrung beschrieb? Oder, um es mit Thomas Nagels Worten zu sagen: „Wie ist es, man selbst zu sein?“ Es besteht eine Lücke zwischen der Art und Weise, wie wir subjektive Erfahrungen mit der Wissenschaft messen können, und der subjektiven Erfahrung selbst. Dies ist es, was David Chalmers als das „schwierige Problem“ des Bewusstseins bezeichnet hat. Selbst wenn ein KI-System über wiederkehrende Verarbeitung, einen globalen Arbeitsbereich und ein Gefühl für seinen physischen Standort verfügt – was ist, wenn ihm immer noch das fehlt, was es ausmacht? fühlen wie etwas?

Als ich Robert Long, einem Philosophen am Center for AI Safety, der die Arbeit an dem Bericht leitete, diese Leere zur Sprache brachte, sagte er: „Dieses Gefühl entsteht immer dann, wenn man versucht, Prozesse wissenschaftlich zu erklären oder auf physikalische Prozesse zu reduzieren.“ , ein hochrangiges Konzept.“

Es stehe viel auf dem Spiel, fügte er hinzu; Fortschritte in der KI und im maschinellen Lernen kommen schneller als unsere Fähigkeit, zu erklären, was vor sich geht. Im Jahr 2022 argumentierte Blake Lemoine, ein Ingenieur bei Google, dass der LaMDA-Chatbot des Unternehmens bei Bewusstsein sei (obwohl die meisten Experten anderer Meinung waren); Die weitere Integration generativer KI in unser Leben bedeutet, dass das Thema möglicherweise umstrittener wird. Dr. Long argumentiert, dass wir anfangen müssen, einige Behauptungen darüber aufzustellen, was bewusst sein könnte, und beklagt die „vage und sensationslüsterne“ Art und Weise, wie wir dabei vorgegangen sind und oft subjektive Erfahrung mit allgemeiner Intelligenz oder Rationalität vermischt haben. „Dies ist ein Problem, mit dem wir jetzt und in den nächsten Jahren konfrontiert sind“, sagte er.

Wie Megan Peters, Neurowissenschaftlerin an der University of California in Irvine und Autorin des Berichts, es ausdrückte: „Ob sich dort jemand befindet oder nicht, macht einen großen Unterschied darin, wie wir damit umgehen.“