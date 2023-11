So erhöhen Sie die Ballaststoffaufnahme: 8 Tipps von Ernährungsberatern

Wenn Sie sich regelmäßig überlastet und aufgebläht fühlen, benötigen Sie – wie viele Menschen auch – wahrscheinlich mehr Ballaststoffe in Ihrer Ernährung.

„Der durchschnittliche Amerikaner nimmt nur 10 bis 15 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu sich“, sagt Grace Derocha, registrierte Ernährungsberaterin und Sprecherin der Academy of Nutrition and Dietetics, gegenüber TODAY.com.

Das ist ziemlich weit weniger als die empfohlenen 25 bis 38 Gramm pro Tag, sagt Frances Largeman-Roth, registrierte Ernährungsberaterin und Autorin von „Everyday Snack Tray“, gegenüber TODAY.com. Und die Versorgung mit ausreichend Ballaststoffen ist „eines der größten Probleme, mit denen Menschen zu kämpfen haben, und eine der häufigsten Fragen, die mir von Kunden gestellt werden“, sagt sie.

Ohne genügend Ballaststoffe könnten sich Menschen aufgebläht, verstopft und blähend fühlen, sagt Derocha. Sie fühlen sich möglicherweise auch nach dem Essen weniger zufrieden, was zu übermäßigem Essen führen kann, fügt Largeman-Roth hinzu. Und Ballaststoffe können zur Senkung des Cholesterinspiegels beitragen, erklärt Derocha, was bedeutet, dass die Aufnahme von mehr Ballaststoffen auch Vorteile für die Herzgesundheit haben kann.

Und es kann überraschend einfach sein, mehr Ballaststoffe in Ihre Mahlzeiten aufzunehmen.

Vorteile von Ballaststoffen

Was macht Glasfaser zu einem solchen Kraftpaket? Sie können sich Glasfaser als „Straßenkehrmaschine Ihres Systems“ vorstellen, sagt Derocha.

Lösliche Ballaststoffe, die sich in Wasser auflösen, wirken wie der „Schlamm“ der Straßenkehrmaschine, um Dinge durch den Darm zu transportieren, erklärt sie. Und unlösliche Ballaststoffe fungieren als „die Borsten und Bürsten, die tatsächlich das Innere abkratzen, um den Schmutz aus Ihrem Körper zu entfernen“, sagt Derocha.

Durch den gesamten Prozess werden überschüssige Abfallstoffe beseitigt, die andernfalls die Aufnahme von Nährstoffen aus der Nahrung behindern und später zu Entzündungen führen würden, sagt sie.

Diese Ballaststoffarten haben auch Auswirkungen auf andere Körpersysteme.

„Lösliche Ballaststoffe quellen in Wasser auf und sorgen dafür, dass sich die Mahlzeit langsamer durch den Darm bewegt“, sagt Whitney Linsenmeyer, Ph.D., Assistenzprofessorin an der Saint Louis University und Sprecherin der Academy of Nutrition and Dietetics, gegenüber TODAY.com.

Das hilft, den Blutzuckerspiegel zu kontrollieren, weil „Glukosemoleküle im Ballaststoffgel eingeschlossen werden und langsamer in den Blutkreislauf aufgenommen werden“, erklärt sie. Auch Cholesterin wird auf diese Weise gebunden, weshalb Ballaststoffe zur Regulierung des Cholesterinspiegels beitragen.

Unlösliche Ballaststoffe haben den gegenteiligen – aber ebenso wichtigen – Effekt und sorgen dafür, dass sich die Nahrung schneller durch den Dickdarm bewegt. Laut Linsenmeyer verleiht es dem Stuhl außerdem Volumen und trägt zum Sättigungsgefühl bei, was bei der Gewichtskontrolle und der Linderung von Verstopfung hilfreich ist.

Achten Sie auf diese ballaststoffreichen Lebensmittel:

Obst wie Beeren, Äpfel, Feigen, Birnen, Avocados und Orangen.

wie Beeren, Äpfel, Feigen, Birnen, Avocados und Orangen. Gemüse einschließlich Artischocken, Grünkohl, Karotten, Rüben, Brokkoli und Kartoffeln (mit Schale).

einschließlich Artischocken, Grünkohl, Karotten, Rüben, Brokkoli und Kartoffeln (mit Schale). Vollkorn wie zum Beispiel Hafer, brauner Reis, Quinoa, Dinkel, Gerste, Buchweizen und Farro.

wie zum Beispiel Hafer, brauner Reis, Quinoa, Dinkel, Gerste, Buchweizen und Farro. Nüsse , einschließlich Mandeln, Walnüsse, Pistazien, Pekannüsse, Haselnüsse, Paranüsse und Erdnüsse. Auch Nussbutter zählt!

, einschließlich Mandeln, Walnüsse, Pistazien, Pekannüsse, Haselnüsse, Paranüsse und Erdnüsse. Auch Nussbutter zählt! Samen wie Chia, Hanf, Kürbis, Sonnenblume, Sesam und Leinsamen.

wie Chia, Hanf, Kürbis, Sonnenblume, Sesam und Leinsamen. Hülsenfrüchtewie schwarze Bohnen, Kichererbsen, schwarzäugige Erbsen, Kidneybohnen und weiße Bohnen.

Viele ballaststoffreiche Lebensmittel enthalten erhebliche Mengen an löslichen und unlöslichen Ballaststoffen, sagt Derocha. Die einzigen Ausnahmen auf dieser Liste sind die Samen, die tendenziell weit mehr unlösliche als lösliche Ballaststoffe enthalten, erklärt er.

Sie können den Unterschied sogar in den Lebensmitteln spüren, die Sie essen, sagen die Experten. Die Schale einer Kartoffel oder die äußere Schicht einer schwarzen Bohne oder eines Maisstücks enthält unlösliche Ballaststoffe, während die weichere innere Schicht lösliche Ballaststoffe enthält.

Einige dieser Lebensmittel haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie präbiotische Ballaststoffe enthalten, was bedeutet, dass sie das Wachstum guter Bakterien im Darm fördern. „Sie werden im Dickdarm nicht chemisch verdaut, aber von diesen Mikroben fermentiert“, erklärt Linsenmeyer, was ihnen bei der Vermehrung hilft.

Zu den Lebensmitteln, die präbiotische fermentierbare Ballaststoffe enthalten, gehören:

Bananen.

Mandeln.

Leinsamen.

Sojabohnen.

Vollkorn, Roggen, Gerste und Hafer.

Kohl, Artischocken, Jicama, Erbsen, Auberginen und Spargel.

Tricks, um mehr Ballaststoffe in Ihre täglichen Mahlzeiten aufzunehmen

Fügen Sie Gemüse oder Bohnen zu Ihren Omeletts und Rühreiern hinzu.

Wenn Derocha morgens ein Rührei zubereitet, fügt sie ballaststoffreiches Gemüse, Gemüse und sogar Bohnen hinzu. „Hören Sie nicht darauf, bis Sie es probiert haben“, sagt sie. Grünkohl, Brokkoli oder Süßkartoffeln, verrührt mit Ei oder zu einer Quiche zubereitet, können ein herzhaftes, sättigendes Herbstfrühstück sein.

Packen Sie viel Gemüse in eine Pfanne.

Das Kochen von ballaststoffreichem Gemüse macht es einfacher, mehr davon zu essen als in roher Form, sagt Linsenmeyer. Aber durch Anbraten, Rösten oder Hinzufügen zu einem Eintopf lassen sich größere Portionen und damit mehr Ballaststoffe in jeder Mahlzeit erhalten.

Machen Sie sich diese Tatsache zunutze mit einfachen Blechrezepten für geröstetes Gemüse oder Pfannengerichten mit Zutaten wie Mais, Erbsen, Paprika, Karotten und Brokkoli.

Fügen Sie Hülsenfrüchte zu Salaten oder Körnerschalen hinzu.

„Wenn Sie täglich zwei Portionen Bohnen oder Linsen zu sich nehmen, sind Sie auf einem guten Weg, Ihren (Ballaststoff-)Bedarf für den ganzen Tag zu decken“, sagt Linsenmeyer.

Eine halbe Tasse Hülsenfrüchte wie schwarze Bohnen, Kidneybohnen, Cannellini-Bohnen oder Kichererbsen kann leicht 6 Gramm Ballaststoffe oder mehr enthalten – und sie sind eine tolle Ergänzung zu jedem Salat oder jeder Körnerschüssel, die Sie zubereiten.

Getrocknete Bohnen seien auch eine äußerst kostengünstige Möglichkeit, ein ballaststoff- und proteinreiches Lebensmittel in die Ernährung aufzunehmen, sagt Derocha und fügt hinzu, dass sie Kichererbsen und schwarze Bohnen für ihre Familie in großen Mengen kauft.

Als Brotaufstrich Avocado verwenden.

Versuchen Sie, anstelle von Butter oder Frischkäse zerdrückte Avocados zu verwenden, um Ihren Sandwiches mehr Ballaststoffe hinzuzufügen, sagt Largeman-Roth. Eine Avocado enthält 3 Gramm Ballaststoffe sowie gesunde, sättigende Fette, die Sie satt machen.

Probieren Sie Chia-Pudding mit Früchten.

Bei der Suche nach faserreichen Samen sind Chiasamen „wirklich der All-Star“, sagt Linsenmeyer; Eine Portion von 3 Esslöffeln enthält 9 Gramm Ballaststoffe. Der Haken daran ist, dass es praktisch schwierig ist, drei Esslöffel Samen zu essen – außer wenn sie in einem Chiasamen-Pudding enthalten sind, sagt sie.

Chia-Pudding aus Chiasamen ist „eines meiner Lieblingsdesserts, aber ich esse ihn auch gerne zum Frühstück“, sagt Derocha. Die Samen enthalten jede Menge Ballaststoffe und mit frischen oder gefrorenen Beeren fügt sie noch mehr hinzu.

Linsen in Saucen, Suppen und Eintöpfe einarbeiten.

„Wenn Sie nach ein oder zwei Lebensmitteln suchen, die Ihre Ballaststoffaufnahme durch eine kleine Änderung wirklich steigern können, sind Linsen und Bohnen die Top-Favoriten“, sagt Linsenmeyer. Eine Portion braune Linsen enthält 9 Gramm Ballaststoffe, sagt sie, und französische grüne Linsen enthalten satte 14 Gramm.

Linsen und Bohnen seien eine tolle Ergänzung zu winterlichen Suppen und Eintöpfen, sagt Derocha, und man könne sie zu Beginn der Woche in großen Mengen zubereiten. Sie fügt einer fleischigen Spaghettisauce auch Linsen hinzu, „um sie herzhafter zu machen“.

Halten Sie Nüsse und Trockenfrüchte – insbesondere Feigen – für Snacks bereit.

„Ich esse Nüsse – normalerweise Mandeln, Walnüsse oder Pistazien – und füge gehackte Nüsse zu Backwaren hinzu“, sagt Largeman-Roth. Ein weiterer ihrer liebsten Nachmittagssnacks sind getrocknete Feigen, von denen eine Vierteltasse 5 Gramm Ballaststoffe enthält. „Feigen sind ein Faserstar“, sagt sie.

Streuen Sie einige Samen auf Ihren Morgenjoghurt.

Machen Sie Ihren griechischen Joghurt noch nahrhafter, indem Sie ihn mit ballaststoffreichen Lebensmitteln wie Kürbiskernen, Mandelblättchen und Obst der Saison belegen.

Probieren Sie abends eines der beliebtesten familienfreundlichen Desserts von Derocha: gefrorene Joghurtrinde, beträufelt mit Schokolade oder Honig und bestreut mit den gleichen ballaststoffreichen Toppings wie Nüssen und Samen.

Sollten Sie Ballaststoffpräparate verwenden?

In einer idealen Welt könnten wir alle durch eine abwechslungsreiche, nährstoffreiche Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten ausreichend Ballaststoffe aus der Nahrung aufnehmen, sind sich die Experten einig. Aber in der realen Welt ist das nicht immer einfach oder machbar.

„Wenn dies nicht möglich ist, können Ballaststoffpräparate helfen“, sagt Largeman-Roth. „Das gilt insbesondere auf Reisen“, fügt sie hinzu und weist darauf hin, dass sie immer ein paar Päckchen mit löslichen Ballaststoffpräparaten in ihrer Tasche hat.

Im Allgemeinen empfiehlt Derocha, Ballaststoffe zunächst aus Nahrungsmitteln zu sich zu nehmen, die mit zusätzlichen Ballaststoffen angereichert sind, wie zum Beispiel Nahrungsriegel. „Wir verdauen (Ballaststoffe in dieser Form) effektiver und nutzen sie etwas effizienter“, sagt sie. „Und es schmeckt einfach besser.“

Aber auch auflösbare Ballaststoffpulver sind für viele Menschen eine gute Option. Verschiedene Marken enthalten Ballaststoffe aus unterschiedlichen Quellen, wie Weizendextrin oder Flohsamenschalen, und es kann einige Versuche erfordern, um diejenige zu finden, die für Sie am besten geeignet ist, bemerkt Largeman-Roth. Diese Nahrungsergänzungsmittel enthalten möglicherweise nicht sowohl lösliche als auch unlösliche Ballaststoffe, stellt Linsenmeyer fest.

Laut Derocha kann es auch von Vorteil sein, die Marke zu wechseln, da Sie vielfältigere Ballaststoffquellen erhalten, als wenn Sie diese über die Nahrung aufnehmen würden.

Und wenn Sie sich für ein Nahrungsergänzungsmittel entscheiden, entscheiden Sie sich für ein Produkt, dessen Inhalt von Dritten bestätigt wurde, sagt Derocha.

Haftungsausschluss: Wasser trinken!

Wenn Sie Ihre Ballaststoffaufnahme erhöhen, sollten Sie auch Ihre Wasseraufnahme erhöhen, warnt Derocha.

„Stellen Sie sich vor, Sie würden versuchen, einen Stuhlgang in die Toilette zu spülen, ohne dass sich Wasser in der Schüssel befindet“, sagt sie. Das gleiche Szenario spielt sich in Ihrem Darm ab, wenn Sie nicht ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, was zu Verstopfung, Blähungen und Blähungen führen kann. (Ja, das sind einige der gleichen Symptome, die auftreten können, wenn Sie nicht genügend Ballaststoffe zu sich nehmen.)

Trinken Sie zu jeder Mahlzeit Wasser und versuchen Sie, Ihr Wasser mit Früchten, Gurken oder Zitronen anzureichern, um es etwas aufregender zu machen.