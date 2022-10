So entsperren Sie Ihre Meta Quest mit SideQuest

Ich habe kürzlich beschlossen, dass ich herausfinden werde, wie man benutzerdefinierte spielt Säbel schlagen Tracks auf meinem Meta Quest 2, egal was es gekostet hat. Glücklicherweise brauchte das kostenlose Programm namens SideQuest, das ich am Ende verwendete, nur ein oder zwei Stunden, um zu arbeiten, was es zum perfekten Wochenendprojekt machte. Noch besser ist, dass SideQuest für so viel mehr als nur zum Modifizieren nützlich ist Säbel schlagen – Sie können damit von der Community erstellte Spiele und Erlebnisse von der Seite laden und sogar die Heimumgebung von Quest ändern, die als Hintergrund für die Systemmenüs und die App-Auswahl dient.