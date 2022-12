So bereiten Sie sich auf einen 1099-K für Online-Zahlungen vor und reduzieren Ihre Steuern

Wenn Sie 2022 Zahlungen über Apps wie Venmo oder PayPal akzeptiert haben, erhalten Sie möglicherweise Anfang 2023 das Formular 1099-K, das Einkünfte aus Drittnetzwerken ausweist. Aber es bleibt noch Zeit, Ihre Steuerschuld zu reduzieren, je nach Finanzlage Experten.

„Es gibt keine Änderung an der Besteuerung des Einkommens“, stellte der IRS am Dienstag in einer Pressemitteilung über die Vorbereitung auf die kommende Steuersaison fest. „Alle Einkünfte, auch aus Teilzeitarbeit, Nebenjobs oder dem Verkauf von Waren, sind weiterhin steuerpflichtig“, fügte die Agentur hinzu.

Vor 2022 haben Sie möglicherweise einen 1099-K erhalten, wenn Sie mehr als 200 Transaktionen mit einem Gesamtwert von über 20.000 USD hatten. Aber der American Rescue Plan Act von 2021 hat die Schwelle auf nur 600 US-Dollar gesenkt, und selbst eine einzige Transaktion kann das Formular auslösen.

Mehr von Persönliche Finanzen:

IRS warnt vor neuem Schwellenwert von 600 USD für Zahlungsberichte von Drittanbietern

Steuererstattungen könnten 2023 geringer ausfallen, warnt der IRS. Hier ist der Grund

3 weniger bekannte Möglichkeiten, Steuerrechnungen zu kürzen und Rückerstattungen vor Jahresende zu steigern

Während die Änderung auf Geschäftstransaktionen und nicht auf persönliche Überweisungen abzielt, sagen Experten, dass es möglich ist, dass einige Steuerzahler versehentlich 1099-Ks erhalten. In diesem Fall empfiehlt der IRS, sich an den Aussteller zu wenden oder Anpassungen an Ihrer Steuererklärung vorzunehmen.

In jedem Fall fordert der IRS „frühe Melder“ auf, sicherzustellen, dass sie alle Steuerformulare, einschließlich 1099-Ks, haben, bevor sie ihre Steuererklärung einreichen.

Unabhängig davon, ob Sie mit einem Fachmann zusammenarbeiten oder sich selbst um Steuern kümmern, müssen Sie bereit sein, sagte Albert Campo, ein zertifizierter Wirtschaftsprüfer und Präsident von AJC Accounting Services in Manalapan, New Jersey.

Hier erfahren Sie, was Sie über die Meldung von 1099-K-Zahlungen bei Ihrer Steuererklärung wissen und wie Sie Ihre Steuerschuld reduzieren können.