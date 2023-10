Vernazza, ein Dorf in Cinque Terre, Italien.

Amerikaner müssen bald eine Reisegenehmigung beantragen, um nach Europa zu reisen, und wenn sie keine bekommen, könnte Ihre nächste Reise ruiniert werden.

Die Anforderung, die ab 2024 gelten soll, gilt derzeit für 30 europäische Länder, darunter beliebte Reiseziele wie Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Portugal und Spanien.

Reisende müssen vor ihrer Reise eine Reisegenehmigung über das Europäische Reiseinformations- und -genehmigungssystem (ETIAS) beantragen.

Für die Online-Bewerbung fällt eine nicht erstattungsfähige Gebühr von 7 Euro pro Person bzw. 7,40 US-Dollar zum geltenden Wechselkurs am Donnerstag, 12.00 Uhr ET an. Personen unter 18 Jahren oder über 70 Jahren sind von der Zahlung befreit.

Laut der Reise-App Hopper ist Europa die Top-Reiseregion für internationale Reisende aus den USA. Aber Amerikaner dürfen ohne Genehmigung nicht einreisen.

„Wenn Sie es vergessen, steigen Sie nicht in das Flugzeug“, sagte Sofia Markovich, Reiseberaterin und Gründerin von Sofia’s Travel.