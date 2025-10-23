Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Sebastian Lege ist einer der bekanntesten Fernsehköche Deutschlands – und das nicht, weil er feine Gourmetgerichte präsentiert, sondern weil er die Geheimnisse der Lebensmittelindustrie aufdeckt.

Lesen Sie auch: Welche Tricks steckten dahinter? Das ZDF testet in „Besseresser“ die Kreativität von DDR-Produkten.

In seinen Formaten wie „Besseresser“ im ZDF zeigt Lege auf unterhaltsame Weise, wie Fast Food, Fertiggerichte und Supermarktprodukte wirklich entstehen. Er verbindet sein Fachwissen mit einer Prise Humor und Selbstironie.

„>

Wer ist Sebastian Lege?

Sebastian Lege ist neben Steffen Henssler, Johann Lafer und Tim Raue einer der bekanntesten Fernsehköche Deutschlands. Er begann seine Karriere in verschiedenen Restaurantküchen, wo er sich vom Stammkoch über den Chefkoch bis zum Küchendirektor hocharbeitete.

Lesen Sie auch: Großer Auftritt in der ZDF-Show „Besseresser“: Was Koch aus Reinsdorf beim Dreh mit Sebastian Lege erlebte

Um neue Wege zu gehen, machte sich Lege nebenbei selbstständig und arbeitet seitdem als freiberuflicher Produktentwickler. Parallel dazu ist er regelmäßig im Fernsehen zu sehen, unter anderem in der Vox-Sendung „Lege kommt auf den Geschmack“ und im ZDF in der Sendung „Besseresser“.

„Better Eater“ Sebastian Lege: ehrlich, direkt und ohne Filter

Sebastian Lege gilt als einer der authentischsten Food-Entertainer im deutschen Fernsehen. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Ernährung, Industrie oder eigene Schwächen geht.

Seine Offenheit macht ihn sympathisch. In einem Interview sagte er: „Ich bin selbst fettleibig, esse gerne viel zu viel Fett, viel zu deftig und gehe ab und zu in ein Fastfood-Restaurant an der Autobahn. Ich bin also kein positives Beispiel.“

Lesen Sie auch: Nach Kritik an Hallorenbällen: Ostdeutsche verhandeln hart mit ZDF-Koch

Anstatt sich als Vorbild zu präsentieren, zeigt der Koch-Entertainer, dass Experten auch Menschen mit Schwächen und Wünschen sind. Sein Ziel ist es nicht, Menschen zu verurteilen, sondern ein Bewusstsein für den Wert und die Qualität von Lebensmitteln zu schaffen. „Ich habe ein Problem mit der bewusst falschen Kommunikation eines Produkts“, sagte er in einem RND-Interview.

Wie lebt Sebastian Lege privat?

Abseits der Kamera lebt Sebastian Lege in Meerbusch bei Düsseldorf, wo er laut Berliner Kurier seine Wurzeln und seinen Ruhepol gefunden hat. Er ist in einer Beziehung, spricht aber selten über seine Partnerin Johanna.

Auch interessant: ZDF Besseresser – Sebastian Lege hadert mit Zetti Knusperflacken aus Zeitz

Mit seinem Hund Kalle, einer englischen Bulldogge, handhabt er die Dinge jedoch anders. Auf seinem Instagram-Kanal zeigt er regelmäßig seinen „besten Kumpel“, wie er ihn liebevoll nennt.

Sebastian Lege: Leidenschaft für gutes Essen

Lege ist ein Genießer durch und durch. Er liebt herzhafte Gerichte, ehrliche Küche und gutes Fleisch – aber ohne schlechtes Gewissen.

„>

Dem Weser Kurier sagt er: „Ich bin ein leidenschaftlicher Fleischesser, aber man muss kein Tier quälen, um es zu genießen. Respekt und Ehrfurcht vor dem Essen sind mir sehr, sehr wichtig.“

In seinen Shows zeigt er immer wieder, wie industrielle Lebensmittel hergestellt werden und warum sie so beliebt sind – und wie man sie gesünder und bewusster selbst zubereiten kann. Er möchte, dass die Menschen verstehen, was sie essen, und nicht blind darauf vertrauen, was auf der Verpackung steht.