Rapper en ondernemer Snoop Dogg breidt zijn zakenimperium opnieuw uit, dit keer met een lijn premium koffieproducten met lokaal uit Indonesië afkomstige bonen.

Hij werkt samen met de Indonesische koffie-ondernemer Michael Riady om INDoxyz te lanceren: “een premium lifestyle-koffiemerk gecreëerd voor en geïnspireerd door de volgende generatie ondernemers en innovators”, aldus een persbericht aan CNN.

“Mijn relatie met koffie gaat ver terug”, zei Snoop Dogg, wiens echte naam Calvin Broadus is, in de verklaring. “De vele lange nachten in de studio die hit na hit maakten, zorgde koffie voor de brandstof die ons op de been hield. Vandaag markeert de lancering van een nieuw bedrijf dat ik heb opgericht samen met mijn partner Michael, die me kennis liet maken met de best smakende Indonesische koffie,” zei hij. “Het enige dat nodig was, was één slok en Snoop was verslaafd.”

Snoop voegde eraan toe: “Indo gaat de industrie veranderen, dat kan ik je beloven”, verwijzend naar zijn koffiemerk, wat ook een veelgebruikte afkorting is voor Indonesië. Het land is een van de grootste koffieproducenten ter wereld.

De koffieteelt begon eind 1600 tijdens de Nederlandse koloniale periode. Indonesië produceert zowel Arabica- als Robusta-bonen, evenals Kopi Luwak, of civetkoffie, een historisch maar controversieel brouwsel dat bestaat uit gedeeltelijk verteerde koffiebessen van civetkatten.

De koffiebonen van Snoop zullen afkomstig zijn uit Gayo, een regio in Atjeh op het eiland Sumatra.

“De Gayo-regio staat bekend om het produceren van een Arabica van hoge kwaliteit, geteeld in het prachtige bergbekken rond Lake Tawar en de stad Takengon”, aldus de verklaring.

Naast het uitbrengen van meer dan een dozijn studioalbums en het ontvangen van meerdere Grammy-nominaties als rapper, heeft Snoop Dogg zijn zakenimperium uitgebreid. De rapper is uitgegroeid tot accessoires voor huisdieren en een glutenvrij ontbijtgranen genaamd Snoop Loopz.

In 2020 lanceerde hij zijn eigen wijnlabel. Als een vocale cannabisadvocaat, hij heeft zijn eigen lijn van cannabisproducten.