Der britische Snooker-Weltmeister Mark Selby und seine Familie sind vor Waldbränden auf der griechischen Ferieninsel Rhodos gerettet worden. „Wir sind jetzt wieder sicher zu Hause“, schrieb der viermalige Weltmeister am Montag auf Twitter. In dem Tweet dankte der Snooker-Profi auch den Einheimischen, die den Touristen bei der Evakuierung helfen. „Wir können Ihnen nicht genug für Ihre Freundlichkeit danken“, schrieb er.

Selby ist einer von fast 19.000 Touristen und Einwohnern, die am Wochenende wegen der Waldbrände evakuiert werden mussten. Viele Besucher haben ihren Urlaub mittlerweile verlassen, einige sind noch in Notunterkünften wie Turnhallen und Schulen untergebracht.

Auf Rhodos brach ein weiteres Feuer aus

Der Reisekonzern Tui sprach von mehreren Tausend Gästen aus verschiedenen Ländern, die nach Hause geflogen wurden. Am Dienstag gab es einen weiteren Sonderflug nach Deutschland, nach den vier Flügen, die bereits am Montag stattgefunden hatten, wie ein Tui-Sprecher sagte. Tui hat bis einschließlich Freitag alle Flüge auf die beliebte Ferieninsel gestrichen; dies gilt für Fahrten in den Süden von Rhodos bis einschließlich Sonntag. Der Zweite der Branche, DER Touristik, sagte alle Reisen in den Süden der Insel bis einschließlich Samstag ab.

Auf Rhodos brennt es seit mehreren Tagen. Am Dienstag brach im Südosten der Urlaubsinsel ein dritter Brand aus. Meterhohe Flammen breiteten sich in Richtung des bereits evakuierten Dorfes Gennada aus, berichteten Augenzeugen der dpa. Seit letzter Woche brennt es im Südosten von Rhodos.

RND/hyd/dpa