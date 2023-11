Snelle overwinningen bij Klauss‘ coachingdebuut in de Bundesliga

Wenen – Het debuut van Rapid’s nieuwe hoofdcoach Robert Klauß was een succes. De Duitser zag zondag aan het einde van de 15e Bundesliga-ronde in het Allianz Stadion de prestatiegerichte 1-0 (0-0) thuiszege tegen Blau-Weiß Linz. Marco Grüll stelde met zijn doelpunt in de 60e minuut de drie punten veilig. In de tabel schoof Rapid voorbij Wenen, Oostenrijk (19) en staat zevende met 21 punten, terwijl Linz (16) negende blijft.