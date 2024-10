Berlijn. Sneller, de bus is een snelle manier om te reizen met technische informatie over de Duitse wegen. Iedereen die het Tüv-rapport Omnibus 2024 heeft gelezen, is sinds 14,1 jaar in het verleden.

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Er wordt een begin gemaakt met een 2,4-procent in het bericht uit 2022. Met nog eens 10,5-procent (plus 0,9-punkt) van de bussen die de ‚geringfügige mangel‘-festiviteiten ondergaan. Dit zijn de grootste geluiden na de Tüv-Angaben Defekte an der Beleuchtung, evenals motoren en motoren die verloren gaan.

Tüv: Anschnallpflicht im Fernkehr moet beter gecontroleerd worden

De afgelopen jaren werd het Federaal Bureau voor de Statistiek gevolgd met ruim 6.200 gegevens over bussen tijdens verkeersongevallen. Richard Goebelt, hoofd Voertuig en Mobiliteit bij het Tüv-Verband, zegt: “Bus sinds de eerste transportdienst.”

Lees verder na der Anzeige

Lees verder na der Anzeige

Bei Busunfällen in Deutschland spielten weniger technische Defekte als der Faktor Mensch die gescheiden Rolle. Door Tüv te gebruiken, moet u de Anschnallpflicht in Reise- en Fernverkehr zelten konrolliert. Voor het “Busrapport” ontvingen we 58.600 voertuigregistraties voor bussen van hun transport en transport.

RND/dpa