Snapchat zei maandag dat het zijn eigen generatieve kunstmatige intelligentie-chatbot lanceert, genaamd My AI, mogelijk gemaakt door de nieuwste versie van OpenAI’s GPT-technologie, dezelfde technologie die wordt gebruikt in ChatGPT. Snapchat noemt My AI een experimentele functie, en deze zal deze week worden uitgerold naar Snapchat Plus-abonnees.

In een blogpost schreef Snapchat dat My AI kan helpen bij het plannen van een wandeltocht in het weekend, een recept kan voorstellen om te proberen voor het avondeten en meer. Het kan ook een haiku schrijven als je je poëtisch voelt.

“Mijn AI is getraind om een ​​unieke toon en persoonlijkheid te hebben die past bij de kernwaarden van Snapchat rond vriendschap, leren en plezier”, zei een Snapchat-woordvoerder in een e-mail aan CNET. “Het is getraind om zich te houden aan onze richtlijnen voor vertrouwen en veiligheid.”

Terwijl Snapchat schreef dat My AI is ontworpen om bevooroordeelde, onjuiste of schadelijke informatie te vermijden, merkte het bedrijf ook op dat de AI-functie “kan worden misleid om zo ongeveer alles te zeggen”. Wanneer een AI onjuiste informatie creëert die plausibel klinkt, wordt die informatie een a genoemd hallucinatie.

Snapchat zal gesprekken die gebruikers hebben met My AI opslaan en mogelijk beoordelen om de functie te helpen verbeteren. Gebruikers kunnen feedback ook rechtstreeks naar Snapchat sturen door lang op een My AI-reactie te drukken en deze met Snapchat te delen.

Het is onduidelijk of My AI beschikbaar zal zijn voor Snapchat-gebruikers die zich niet abonneren op Snapchat Plus.

Snapchat is het nieuwste technologiebedrijf dat AI in zijn platform integreert. Op 6 februari onthulde Google zijn eigen ChatGPT-rivaal, genaamd Bard. “Bard probeert de breedte van ’s werelds kennis te combineren met de kracht, intelligentie en creativiteit van onze grote taalmodellen”, aldus Google-topman Sundar Pichai. getweet destijds.

Dan op 7 februari, Microsoft heeft een nieuwe versie van zijn Bing onthuld zoeken met ChatGPT. Microsoft zei dat toen langere chats kunnen bizarre reacties veroorzaken, en dat het zou proberen fouten in de tool op te lossen. Niet lang na de aankondiging kondigde Microsoft beperkte zijn Bing AI-chat tot een handvol reacties zodat de gesprekken niet te vreemd zouden worden.

Bekijk voor meer informatie wat u moet weten generatieve AI zoals ChatGPTwaarom mensen zijn geïnteresseerd in ChatGPT en waarom een ​​van de grondleggers van internet heeft noemde technologie zoals ChatGPT ‘snake oil’.

