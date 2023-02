Naarmate meer en meer mensen genieten van high-end mobiele games die vergelijkbaar zijn geworden met pc- en consolegames, zijn geoptimaliseerde smartphoneprestaties voor het omgaan met mobiele games steeds belangrijker geworden. In lijn met deze trend voldoet de Galaxy S23 Ultra aan de behoeften van enthousiaste mobiele gamers, met krachtige prestaties, snellere reactiesnelheden, meeslepende graphics en een batterij die lang meegaat. One UI 5.1, de nieuwste Galaxy-software, biedt een persoonlijkere ervaring en handiger gebruiksgemak dan voorheen, allemaal op de Galaxy S23 Ultra.

Om de krachtige prestaties, innovatieve functies en vernieuwde spelmogelijkheden van de Galaxy-serie te ervaren, heeft Samsung Newsroom de Galaxy S23 Ultra uitgeprobeerd, die kleurrijkere en levendigere mobiele ervaringen voor gebruikers biedt.

Level Up met krachtige prestaties

Mobiel gamen vereist hoogwaardige hardware en software om de beste game-ervaring in de palm van je hand te bieden. De Galaxy S23 Ultra heeft Snapdragon® 8 Gen 2 mobiel platform voor Galaxy, dat een totaal andere mobiele game-ervaring biedt. Bovendien is de geüpgradede GPU 41% sneller dan het vorige model en is de neurale netwerkverwerkingseenheid (NPU) die nodig is voor deep learning van kunstmatige intelligentie (AI) met 40% verbeterd.2 Kortom, gamers kunnen worden ondergedompeld in de game-actie dankzij levendige graphics en verbeterde verwerkingskracht.

Een krachtige grafische weergavetechnologie genaamd Ray Tracing is ook toegepast op de GPU van de Galaxy S23 Ultra. De technologie verbetert de onderdompeling en creëert realistisch in-game spel, net als dat van een pc-game door verlichting, lichtreflectie en schaduwen in het spel realistischer weer te geven. Hierdoor ervaar je meer realistische graphics en in-game actie op mobiel, net als op een pc. Bovendien is Samsung Electronics van plan om samen te werken met verschillende wereldwijde gamedistributeurs en game-enginebedrijven op het gebied van GPU-gebaseerde technologie.

Tijdens het spelen van de mobiele racegame Wreckfest, heb je het gevoel dat je echt off-road rijdt dankzij de levendige beelden en adembenemende graphics. Bij het botsen met obstakels, verspreiden zand en stof zich op realistische wijze en vliegt het puin rond, wat bijdraagt ​​aan de spanning en onderdompeling van het spel. Evenzo kondigde Samsung op Galaxy Unpacked 2023 aan dat het de GPU-gebaseerde technologische samenwerking met verschillende wereldwijde game-distributeurs en game-engine-bedrijven zou voortzetten, wat bij veel game-gebruikers opwinding en anticipatie zou opwekken.

Niets heeft zoveel impact op je game-ervaring als het scherm. Het Galaxy S23 Ultra-display wordt geleverd met een verbeterde Vision-booster die de helderheid van het display automatisch geleidelijk aanpast op basis van de lichtomgeving van de gebruiker. Zelfs in sterk zonlicht kunnen gebruikers hun display duidelijk en helder zien.

Naadloos multitasken tijdens het spelen van games

De CPU-prestaties van de Galaxy S23-serie zijn ook met ongeveer 30% verbeterd in vergelijking met het vorige model, wat resulteert in snellere verwerkingssnelheden. Zelfs als er meerdere apps actief zijn, vertoonde het zelfs een soepele en snelle verwerkingssnelheid zonder onderbreking.

Deze krachtige chipsets verhogen de efficiëntie, waardoor multitasking-mogelijkheden sneller en efficiënter kunnen worden benut. De Galaxy S23-serie biedt soepele en snelle reactiesnelheden, zelfs bij het uitvoeren van CPU-zware functies, zoals videobellen tijdens het spelen van een game of het kijken van een film terwijl je social media checkt. Daarnaast is de bruikbaarheid van de Multi-window-functionaliteit verbeterd en worden veelgebruikte apps weergegeven onder Recente apps, waardoor het handiger is om snel apps te starten en tussen apps te schakelen.

Draag minder met verbeterde batterijcapaciteit

De Galaxy S23-serie wordt ook geleverd met een sterk verbeterde batterijduur. De batterijcapaciteit van de Galaxy S23 en Galaxy S23+ is respectievelijk 3.900 mAh en 4.700 mAh, een toename van 200 mAh ten opzichte van de vorige generatie. De Galaxy S23 Ultra wordt aangedreven door een batterij van 5000 mAh en kan in 30 minuten tot 65% worden opgeladen met een 45W-lichtnetadapter.3 Met andere woorden, gebruikers hoeven zich minder zorgen te maken over de batterijduur van hun apparaat en kunnen meer genieten van hun favoriete apps en activiteiten.

Vervul uw eigen, unieke ervaringen met één UI 5.1-update

Eén gebruikersinterface 5.1, die is bijgewerkt voor meer Galaxy-apparaten wereldwijd, helpt je om je smartphone beter aan te passen aan je smaak. Gebruikers kunnen eenvoudig een deel van een opgenomen video selecteren en dit instellen als het vergrendelingsscherm van hun telefoon, waardoor het aanpassen van achtergronden naar een hoger niveau wordt getild. Er zijn ook verschillende widgetfuncties toegevoegd, waarmee gebruikers instellingen en apps kunnen wisselen vanuit het gemak van hun startscherm. Daarnaast kunnen gebruikers in één oogopslag het batterijniveau van verschillende Galaxy-apparaten, zoals Galaxy Watches en Galaxy Buds, controleren in de nieuwe batterijwidget, en kun je ook Spotify-muziek- en afspeellijstaanbevelingen krijgen die passen bij je activiteiten in de Slimme suggesties-widget .4

Maak eenvoudig virtuele stickers van uw foto’s door het onderwerp te isoleren en de achtergrond van een afbeelding met één enkele aanraking te verwijderen. Bij het opslaan van een foto kunnen gebruikers met slechts één veeg meer gedetailleerde foto-informatie bekijken, zoals waar en wanneer de foto is genomen, de opslaglocatie en camera-instellingen. Bovendien kunt u via de functie Modi en Routines achtergronden instellen, app-gebruik, meldingen en meer controleren voor bepaalde situaties, zoals tijdens het slapen, rijden en werken.

Meer manieren om de S Pen te gebruiken

Bovendien is het creëren en verspreiden van je gedachten en ideeën met de Galaxy S23 Ultra nog nooit zo eenvoudig geweest dankzij de verbeterde S Pen. De nieuwe One UI 5.1 extraheert eenvoudig tekst om deze op te slaan voor later gebruik en stelt u in staat om eenvoudig te gebruiken wat u wilt van een afbeelding. One UI 5.1 zet ook handgeschreven tekst om in tekst bij het invoeren van informatie in de zoekbalk op sites zoals Google en YouTube, waardoor zoeken gemakkelijk wordt. Eén gebruikersinterface 5.1 wordt achtereenvolgens bijgewerkt voor andere apparaten om de beste mobiele ervaring voor Galaxy-gebruikers te blijven bieden.

Met de Galaxy S23 Ultra kunnen gebruikers volledig worden ondergedompeld in dagelijkse activiteiten, terwijl het apparaat gemakkelijker en gebruiksvriendelijker wordt. Voor degenen die op zoek zijn naar verbeterde bruikbaarheid en toch een krachtig mobiel apparaat, is de Galaxy S23 Ultra de perfecte metgezel voor het dagelijks leven.

