„Ik ben er niet blij mee“, zei Johanna – en ik was er verliefd op, dus het hielp niet echt –, „maar sinds ik daar was?“

Ik sta op een Smartboard en kijk in de geschiedenis van mijn elfde klas en de constructie van het ontwerp, wat duidelijk was, was de Engelse ontwikkeling voor de constructie van de industriële ontwikkeling. Ondertussen functioneert de tafel geheel ordelijk. Am Smartboard functioneert niet beter. Dat is het geval, dat de elektronica Stifte vier miljoen Farben zwart können, aber sie verilen deze vier Miljoenen Farben rechts onregelmatig en niet nog steeds, wo van de Stift aufsetzt. Ik kan genieten van mijn eigen ervaringen, maar ik ben hier om bij licht verkeer te blijven na een verkeersongeval. U kunt geen contact opnemen met de klant.