van: Fabian Diekmann

De Kasseler Energieunternehmen SMA steht wegen Problemen op de markt voor een Umstrukturierung. Eén Stellenabbau is nog niet beschikbaar.

Kassel/Niestetal – De laatste klap voor de Scandinavische economie: na de problemen met Volkswagen en de Abwicklung van Wintershall nu plannen voor de Energy Unternehmen SMA eine Umstrukturierung. Er zal 150 tot 200 miljoen euro volledig worden betaald, waarbij het minimumbedrag verschuldigd is. Dat kan arbeidskosten kosten.

“De andere mogelijke opties voor koppels konden niet tegelijkertijd worden weggenomen”, aldus een persbericht van HNA-Anfrage. „Bij het beheer van de hoge kostenbesparingen is er een overvloed aan werkplekken beschikbaar.“ Weltweit beschäftigt das Unternehmen 4500 Mitarbeiter. 3200 davon werken bij Standort in Kassel, wonend op de Hauptzentrale in Niestetal.

Duster Times voor SMA? De verhuizing levert een totale besparing van 200 miljoen euro op. Ook een persoonlijke ervaring is mogelijk. © Uwe Courgette/dpa

Nachricht von SMA-Restrukturierung war für Betriebsrat keine Überraschung

De basis van de marktsituatie is gebaseerd op de beoordeling van de structuur van de structuur, wat niet zo gebruikelijk is, zegt Betriebsratsvorsitzender Martin Breul. Als het klimaat goed is, zullen er nog andere veranderingen op de Absatzmarkt plaatsvinden, evenals een sterke concurrentie in China. Deshalb zal de beschäftigter beschäftigter zijn om zijn Arbeitsplätze niet groter te maken. “Als handelaar beseffen we dat we niet goed zijn in het afhandelen van de werkzaamheden, we erkennen ook dat onze persoonlijke klanten verantwoordelijk zijn voor ons werk en dat we in de nabije toekomst volledig voorbereid zijn op de werkplek in Kassel”, aldus Breul.

Elisabeth Rutz van de IG Metall erklärt, die van de Trend bei SMA en ander grootschalig werk, die van de structuur van het management en van het wandelen in de industrie in de regio. Het eerste Antwort der Verantwortlichen is een zeer persoonlijke voorziening. Dat is niet altijd de kern van de problemen en kan niet worden opgelost voor toekomstige veranderingen. Je bent welkom, je hebt een persoonlijke relatie met je sociale relatie met SMA, en ook met je vaardigheden kun je ze volgen.

Kasseler Energieunternehmen SMA hatte Umsatzprognosen in juni bereits gesenkt

Het Restauratie- en Transformatieprogramma, dat bestaat uit drie operaties: een betere kostenstructuur, de optimalisatie van de interne processen van de externe mens, evenals strategische herpositionering, en verdere communicatie. Je bent immers nog niet klaar, de specifieke metingen en werkzaamheden zijn gedaan. Er moet voor het programma worden gezorgd, zodat de SMA veiliger is en de marktsituatie winstgevender is.

In juni zijn de huidige voorspellingen voor 2024 gebaseerd op de huidige marktsituatie van 2,1 met circa 1,6 miljard euro. (van Fabian Diekmann)