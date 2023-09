Feyenoord-Trainer Arne Slot sorgte dafür, dass die Mannschaft vor einem 1:5-Ergebnis beim FC Utrecht Voetbalde keine Chance hatte. Auch über den Base-Debütanten Luka Ivanusec hatte der 44-jährige Trainer Komplimente. „Zijn ondergrens Light Heel Hoog.“

So positiv wie ein Slot für Santiago Giménez war, der den Japanern beiwohnte, so ging es ihm auch in Ivanusec. „Hij heeft laten zien waarom we hem gehaald hebben. Our buitenspelers can it up a bevlieging, but somems te makkelijk de bal.