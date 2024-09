Kiel. In Sleeswijk-Holstein sterven ze sinds Jahre vorbei. De komende jaren zal de overheid een miljard euro vastleggen, maar dat kunnen we nooit meer doen als we de rotsvaste kant niet kunnen bereiken. Zo zien de Entwurf des Haushalts 2025, de minister-president Daniel Günther (CDU) en minister van Financiën Silke Schneider (Grüne) zijn bezorgd, Sparmaßnahmen onder andere bij Beamten, UKSH, Kultur, Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Städtebau vor.

„We zetten de laatste consolidatiekoers voor fort uit“, zei Günther. Dan kunt u genieten van uw eigen Sparmaßnahme. „We hebben een klein bouwproject en solide fundamenten met ondersteuning“, zei Schneider. Deze feiten: De zwart-groene regeling zal in 2025 zijn met meer geld beschikbaar (17,02 miljard euro) en een jaar (16,64 miljard euro) en met alle resorts ter waarde van 190 miljoen euro. Schneider plant nieuwe schulden (ongeveer 300 miljoen euro), een enkel Oekraïne-krediet (116 miljoen euro) en een wereldwijde vermindering van betalingen (noch offene Sparmaßnahmen) van 186 miljoen euro. Het Pensioenfonds zou niet worden geplunderd, anders zou het niet worden geplunderd.

Agenten doen alsof ze dom zijn

Zur Kasse bitten will die Regierung alle Beamten. Ihr Eigenanteil an der Beihilfe (Krankheitkosten) kost u in totaal 160 tot 760 euro. Dat is 20 tot 200 euro meer dan dat. Dat betekent dat het land extra kosten voor medische zorg of een bril kan betalen. Onder deze omstandigheden zou Schneider nog steeds 6,1 miljoen euro betalen voor een extra overheidsdienst. De Beamtenbund reageerde prompt en enthousiast. „De voordelen zijn inbegrepen in de aankoopprijs“, grapte Verbandchef Kai Tellkamp.

Bekijk snel alle gebieden en bestel programma’s. Het Innenministerium zal de ontwikkeling van de stad en haar sport, het ministerie van economie en de innovatie-, technologie- en exportprogramma’s ondersteunen. De arbeidsmarktintegratie van de beroepsbevolking is tot stand gebracht, wat betekent dat de gemeenschappen die betrokken zijn bij de organisatie van de ÖPNV en het gemeenschapsverkeer ook worden beschermd. Als Ausgleich zal die Regierung die Kreise, Städte und Gemeinden von teurer Bürokratie entlasten.

Het Bildungsministerium wordt vanaf 2025 berekend met een Unterrichtsversorgung van 100 statistieken over 101 Prozent. De enige punkkracht 200 Lehrerstellen aus. Dit is het begin van een Nullrunde für die Hochschulen (Ausnahme Tarifsteigerung) en een verlaging van de Extremkostenzuschussen voor de UKSH. Alle Spar-OP bij Uni-Klinikum zullen miljoenen euro’s opleveren. Ten zuiden van de Vorhang im Kulturbeich. Bij ruim twee andere projecten zullen ook enkele culturele instellingen vanaf 2025 failliet gaan, met weinig geld beschikbaar.

Hospiz-programma is niet versterkt

U kunt ook kiezen uit een ander resort als u wilt bezoeken. Het ministerie van Volksgezondheid zal 2,5 miljoen euro verstrekken voor het Social Care Fund (Medizinische Angebote auf dem Flachen Land) 2,5 miljoen euro, maar de Social Responsibility for a Hospiz Program zal niet worden verlengd. Het ministerie van Milieu zal miljoenen dollars besparen in fosfaatrecycling via Clearance, het Landwirtschaftsressort onder andere milieuvriendelijke landbouw, mobiele stortplaatsen en boerderijen.

