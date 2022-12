S’land 1 – 2 W Brom

Daryl Dike inspirierte West Brom, als sie am Montagabend Sunderland mit 2: 1 in der Sky Bet Championship besiegten.

Amad Diallo hatte vom Elfmeterpunkt getroffen, um die Black Cats im Stadium of Light in Führung zu bringen, aber die Baggies schlugen in der zweiten Halbzeit mit Toren der eingewechselten Tom Rogic und Dike zurück, die zuvor seinen Teamkollegen zum Ausgleich trafen Sieben Minuten vor Schluss steht der Sieger fest.

Es war der vierte Sieg in Folge für West Brom unter Carlos Corberan und brachte sie wieder aus der Abstiegszone und auf den 17. Platz.

Sunderland verpasste derweil die Gelegenheit, auf den siebten Platz aufzusteigen. Sie bleiben auf dem 11. Tabellenplatz.

Corberan-Änderungen beflügeln das Comeback von West Brom

Tom Rogic kam von der Bank und traf mit einem fabelhaften Schuss von der Strafraumkante zum Ausgleich für West Brom gegen Sunderland



Es war Diallo, der letzte Woche bei seiner Rückkehr in die Meisterschaftsaktion beim Sieg über Millwall den ersten Treffer erzielte, und es war der Leihnehmer von Manchester United, der am Montagabend in der 19. Minute erneut die Sackgasse durchbrach.

Er stürmte von rechts herein und zog ein ungeschicktes Foul von Conor Townsend in den Strafraum, bevor er vortrat, um Alex Palmer in die falsche Richtung zu schicken. Es war Sunderlands erstes Standardtor der Saison, die vorherigen 29 kamen alle aus dem offenen Spiel.

Amad Diallo setzte seine gute Form für Sunderland fort, indem er das Tor vom Elfmeterpunkt gegen West Brom eröffnete



Corberan nahm in der zweiten Halbzeit Änderungen vor, um zu versuchen, seine Mannschaft wieder ins Spiel zu bringen, und zwei seiner Änderungen führten in der 70. Minute zum Ausgleich, als Dike einen Ball für Rogic am Rand des Strafraums zurückzog, der brillant abschloss tief in die untere Ecke.

Und die Wende war in der 83. Minute komplett, als Dike – ähnlich wie Rogic – sein erstes Tor für den Verein erzielte, als er einen Kopfball aus kurzer Distanz erzielte, nachdem er von Jed Wallace im Strafraum brillant herausgepickt worden war.

Was die Manager sagen…

Sunderlands Toni Mowbray: „Es ist frustrierend. Es ist nicht das erste Mal, dass es passiert ist. Es ist die Erfahrung und die Mentalität des Teams, nicht zu versuchen, das zu schützen, was man hat, sondern positiver auf dem Vorderfuß zu sein.

„Letztendlich sind wir zu tief gesunken, als wir versucht haben, unsere Führung zu verteidigen. Wir hatten eine unglaubliche Chance, durch Alex Pritchard mit 2: 0 in Führung zu gehen, und so müssen wir spielen. Wir müssen aggressiver sein und die Fans bei der Stange halten. Eine frustrierende Nacht für uns, und es ist enttäuschend, nichts davon zu haben.“

Carlos Corberan, Manager von West Brom, behauptet, seine Mannschaft habe nach einem Monat ohne Spiel aufgrund der Weltmeisterschaft eine Weile gebraucht, um sich an die Geschwindigkeit des Spiels anzupassen, sagt aber, dass sie beim 2: 1-Sieg gegen Sunderland die bessere Mannschaft waren.



West Broms Carlos Corberán: „Natürlich ist das Ergebnis sehr positiv. Die Mannschaft hat sehr engagiert gespielt und unsere Mentalität gezeigt. Nachdem sie das Tor erzielt haben, haben wir angefangen, das Spiel zu kontrollieren, weil sie vorher besser waren als wir. In der zweiten Halbzeit haben wir waren besser als sie, und es ermöglichte uns, das Ergebnis zu erzielen.

„[Dike] litt sehr unter Verletzungen, aber wenn wir alle unsere Spieler zur Verfügung haben, sind wir eine stärkere Mannschaft. Wir haben Momente, in denen uns seine körperlichen Möglichkeiten im Strafraum sehr helfen können.“

Spieler des Spiels – Jed Wallace

Der eingewechselte Daryl Dike komplettiert das Comeback von West Brom gegen Sunderland mit einem brillanten Kopfball zur 2:1-Führung der Gäste



Lee Hendrie über Sky Sports Fußball:

„Jed Wallace war für West Brom absolut brillant, schon in der ersten Halbzeit hat er mit seiner Leistung seine Qualität gezeigt. Die Flanke aus offenem Spiel für Dike war der Gewinner.“

Was kommt als nächstes?

Beide Seiten sind am Samstag um 15 Uhr wieder im Einsatz. Sunderland reist nach Hull City, während West Brom Rotherham empfängt – live on Himmel trägt Fußball-roten Knopf zur Schau und die Sky Sports-App.