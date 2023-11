Slalomsucces in Killington bracht Shiffrin zijn 90e Wereldbekeroverwinning

De overige podiumplaatsen werden ingenomen door de Slowaakse Petra Vlhova (+0,33 seconden) en de Zwitserse Wendy Holdener (+1,37). De beste ÖSV-vertegenwoordiger was Katharina Huber uit Neder-Oostenrijk op de elfde plaats.

Afgezien van 2022, toen alleen de vijfde plaats zichtbaar was, won Shiffrin altijd de slalom in Killington sinds het stadje in de Amerikaanse staat Vermont in 2016 voor het eerst op de kalender verscheen. De 28-jarige, die in de Burke naar school ging Mountain Academy in Vermont zette twee keer de beste tijd neer en gaf Vlhova geen kans.

De ÖSV-vrouwen kregen dit keer een tegenslag te verwerken in hun jacht op groot succes. Katharina Liensberger, die bij de start in Levi derde op het podium stond, werd in de eerste ronde uitgeschakeld. Katharina Troupe verbeterde van de 27e plaats naar de 17e plaats met haar tweede run.

Katharina Gallhuber behaalde de 21e plaats, direct voor Franziska Gritsch. Op de 28e plaats behaalde Stephanie Brunner haar eerste top 30-plaats op de slalom sinds januari 2019 (19e plaats in Flachau).

