Slag in Salzwedel – Verdachte in U-Haft in JVA Burg

Salzwedel- Ein Gewaltdelikt hatte am Donnerstagmorgen het Landeskriminalamt in Salzwedel op het Plan gerufen. Eén man werd meegenomen. Er is een verdachte aanwezig bij Freitag in U-Haft. Was er oorlog gebeurd?

Op de ochtend van 30 november 2023 was het in de omgeving van de Marienkirche niet te zien: er kon nog langs.

In Schutzanzügen meer Kriminalbeamte auf der Ecke Kramstraße/An der Marienkirche, stimmten zichzelf ab. Im Nachgang versschwanden ligt in een alten Wohnhaus an der Kramstraße. Polizisten des Salzwedeler Reviers waren ebenfalls vor Ort. Zum Geschehen of de Umstandden wolllten deze sich zunächst nicht äußern.

Notruf en Todesfall

Grund für de Einsatz war ein Notruf in de Morgenstunden, met Jeannine Stage-Breuer, Presses precherin der Polizei-inspectie Stendal, op Anfrage der Volksstimme erklärt. Voordat u uw tijd in een huis doorbrengt. Ook al ben je 62 jaar man. Een reanimatie is een succesverhaal.

“Afgrund der Gesamtumstände hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen”, dus Stage-Breuer. De Staatsanwaltschaft is in de herfst een feit. Wie een gezonde levensstijl heeft, is ook verantwoordelijk voor zijn eigen politiepersoneel.

Dood in Salzwedel: Polizei geht wohl von keinem natürlichen Tod aus – Mann voorläufig festgenommen

De openingsdatum is op 30 november. Na drie of vier uur duurt de dag 62 jaar en 48 jaar in de huiskamer en meer informatie volgt later.

Na 48 jaar, het afgelopen jaar, zodat de gevolgen te wijten zouden zijn aan extra boetes en de politie op de hoogte zou worden gesteld.

Haftbefehl gegen Verdächtigen – Überführung in JVA Burg

Er was al eerder een breuk tussen de Haftrichter.

„Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stendal einen U-Haftbefehl streets des Suspect des Totschlages“, aldus Jeannine Stage-Breuer von der Polizeiinspektion Stendal. Ik ben Anschluss wurde der 48-Jährige der Justizvollzugsanstalt Burg überstellt.