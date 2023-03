We kennen allemaal de gevolgen van onvoldoende slaap: stemmingswisselingen, slechtgehumeurd zijn, onbedwingbare trek, moeite met concentreren en traagheid. En wanneer je het niet weet Waarom je kunt niet genoeg slapen, de symptomen worden nog frustrerender. De boosdoeners achter slapeloze nachten variëren van blauw licht tot parasieten, maar misschien heb je te maken met iets ernstigers: slaapapneu.

Naar schatting 22 miljoen Amerikanen hebben slaapapneu, een slaapstoornis die ervoor zorgt dat je even stopt met ademen terwijl je slaapt. Bij slaapapneu raakt uw luchtweg geblokkeerd wanneer uw lichaam ontspant tijdens de slaap, waardoor uw longen worden beperkt tot een kleine luchtstroom.

Gekenmerkt door luid snurken en vaak verstikkende geluiden, zorgt slaapapneu ervoor dat uw hersenen en lichaam zuurstofarm worden, wat vaak leidt tot veelvuldig ontwaken de hele nacht door. Afhankelijk van het geval kan het een paar keer per nacht of honderden keren per nacht gebeuren.

Deze gids behandelt de verschillende soorten slaapapneu, oorzaken, risicofactoren en symptomen om u te helpen slaapapneu te begrijpen. U leert ook hoe u een diagnose en behandelingsopties kunt zoeken als u denkt dat u slaapapneu heeft.

Verschillende soorten slaapapneu

Er zijn drie soorten slaapapneu en de manier waarop ze zich in uw lichaam manifesteren is anders. Maar het eindresultaat is hetzelfde – alle drie beroven je lichaam van zuurstof.

Obstructieve slaapapneu is de meest voorkomende vorm van slaapapneu die optreedt wanneer uw keelspieren ontspannen, waardoor uw longen geen zuurstof meer kunnen opnemen.

is de meest voorkomende vorm van slaapapneu die optreedt wanneer uw keelspieren ontspannen, waardoor uw longen geen zuurstof meer kunnen opnemen. Centrale slaapapneu komt minder vaak voor en het treedt op wanneer uw hersenen de spieren in uw lichaam die de ademhaling beheersen niet goed signaleren.

komt minder vaak voor en het treedt op wanneer uw hersenen de spieren in uw lichaam die de ademhaling beheersen niet goed signaleren. Complex slaapapneusyndroom, ook wel bekend als behandelingsgerelateerde centrale slaapapneu, komt het minst vaak voor van de drie. Dit gebeurt wanneer iemand tekenen vertoont van zowel obstructieve slaapapneu als centrale slaapapneu.

Symptomen van slaapapneu

Het meest voorkomende symptoom van slaapapneu is snurken, maar snurken alleen wijst niet altijd op slaapapneu. Snurken gevolgd door stille pauzes, hijgende of verstikkende geluiden is waarschijnlijk een teken van slaapapneu.

Omdat u door slaapapneu de hele nacht vaak wakker wordt (zelfs als u het niet merkt), kunt u last krijgen van symptomen van slaaptekort, zoals vermoeidheid overdag, moeite met concentreren, onbedoeld dutten en prikkelbaarheid of stemmingswisselingen.

Andere symptomen zijn onder meer:

Je moe voelen, zelfs als je dacht dat je een hele nacht geslapen had

Slapeloosheid of moeite met inslapen

Hoofdpijn en migraine

Geheugenverlies

Verminderde zin in seks

Nocturia (’s nachts wakker worden om de badkamer te gebruiken)

Complicaties van slaapapneu

Als u slaapapneu heeft, krijgt uw lichaam de hele nacht constant zuurstof tekort. Dit gebrek aan zuurstof kan op de lange termijn negatieve gevolgen hebben voor uw gezondheid.

Slaapapneu is in verband gebracht met:

Hypertensie (hoge bloeddruk)

Hart-en vaatziekte

Hartinfarct

suikerziekte

Depressie

Metaboolsyndroom

Lever problemen

Oorzaken en risicofactoren van slaapapneu

Een “apneu” is een tijdelijke onderbreking van de ademhaling. In de meeste gevallen wordt het veroorzaakt doordat weefsel achter in de keel instort (obstructieve slaapapneu).

Wanneer u in slaap valt, ontspannen de spieren van uw bovenste luchtwegen. Dit vernauwt uw luchtweg, waardoor het moeilijk wordt voor zuurstof om uw longen te bereiken. Als u op uw rug slaapt, kan de zwaartekracht deze vernauwing verergeren, omdat uw tong naar achteren in de richting van uw keel ontspant.

Centrale slaapapneu is meestal gekoppeld aan andere medische aandoeningen, zoals hartaandoeningen en hersenbeschadiging.

Wat risicofactoren betreft, kunnen veel dingen uw kans op het ontwikkelen van slaapapneu beïnvloeden, de meest voorkomende en significante is overgewicht.

Veelvoorkomende risicofactoren voor slaapapneu zijn:

Overgewicht: Als u een body mass index van 25 of hoger heeft, neemt uw risico op slaapapneu toe.

Als u een body mass index van 25 of hoger heeft, neemt uw risico op slaapapneu toe. Grote nekomtrek: Uw risico op slaapapneu is groter als uw nek 17 inch of meer meet voor mannen, of 16 inch of meer voor vrouwen. Dit komt omdat een grotere nek meer weefsel heeft dat tijdens de slaap kan instorten.

Uw risico op slaapapneu is groter als uw nek 17 inch of meer meet voor mannen, of 16 inch of meer voor vrouwen. Dit komt omdat een grotere nek meer weefsel heeft dat tijdens de slaap kan instorten. Leeftijd: Slaapapneu kan mensen van elke leeftijd treffen, maar het komt vaker voor wanneer mensen de jonge volwassenheid en middelbare leeftijd bereiken.

Slaapapneu kan mensen van elke leeftijd treffen, maar het komt vaker voor wanneer mensen de jonge volwassenheid en middelbare leeftijd bereiken. Geslacht: Meer mannen krijgen slaapapneu dan vrouwen. Voor vrouwen neemt het risico op slaapapneu toe naarmate ze de menopauze naderen en doormaken.

Meer mannen krijgen slaapapneu dan vrouwen. Voor vrouwen neemt het risico op slaapapneu toe naarmate ze de menopauze naderen en doormaken. Hoge bloeddruk: Hypertensie en slaapapneu komen vaak naast elkaar voor.

Hypertensie en slaapapneu komen vaak naast elkaar voor. Familiegeschiedenis: Als een familielid slaapapneu heeft, is uw risico groter, omdat slaapapneu erfelijk kan zijn.

Als een familielid slaapapneu heeft, is uw risico groter, omdat slaapapneu erfelijk kan zijn. Alcoholgebruik: Het drinken van alcohol voor het slapengaan kan ervoor zorgen dat je keelspieren nog verder ontspannen.

Het drinken van alcohol voor het slapengaan kan ervoor zorgen dat je keelspieren nog verder ontspannen. Roken: Roken kan de ontsteking in uw luchtwegen vergroten.

Amelie Benoist/BSIP/Getty Images



Hoe krijg je de diagnose slaapapneu?

In de meeste gevallen diagnosticeren artsen slaapapneu op basis van een zorgvuldig lichamelijk onderzoek, slaapevaluatie en slaapgeschiedenis. U kunt misschien niet zelf een slaapgeschiedenis opgeven, maar u kunt de hulp inroepen van iemand die uw bed of kamer deelt.

Een slaapevaluatie omvat meestal nachtelijke monitoring in een slaapcentrum, waar machines uw ademhaling en andere lichaamsfuncties, zoals uw hartslag, meten terwijl u slaapt. Soms zijn slaaptesten thuis een optie. Tests die slaapapneu detecteren, zijn onder andere:

Nachtelijke polysomnografie: Tijdens deze test meet apparatuur de activiteit van uw hart, longen en hersenen, evenals uw ademhalings- en bewegingspatronen en het zuurstofgehalte in het bloed terwijl u slaapt.

Tijdens deze test meet apparatuur de activiteit van uw hart, longen en hersenen, evenals uw ademhalings- en bewegingspatronen en het zuurstofgehalte in het bloed terwijl u slaapt. Testen van meerdere slaaplatenties: Een MSLT test op overmatige slaperigheid overdag door te meten hoe snel u overdag in een rustige omgeving in slaap valt. Het wordt vaak gebruikt om narcolepsie te diagnosticeren.

Een MSLT test op overmatige slaperigheid overdag door te meten hoe snel u overdag in een rustige omgeving in slaap valt. Het wordt vaak gebruikt om narcolepsie te diagnosticeren. Onderhoud waakzaamheidstest: Een MWT meet uw vermogen om overdag wakker te blijven door uw slaaplatentie te vinden, of hoe lang het duurt voordat u in slaap valt. Slaaplatenties van minder dan acht minuten gedurende de dag worden als abnormaal beschouwd.

Een MWT meet uw vermogen om overdag wakker te blijven door uw slaaplatentie te vinden, of hoe lang het duurt voordat u in slaap valt. Slaaplatenties van minder dan acht minuten gedurende de dag worden als abnormaal beschouwd. Slaaptesten thuis: Thuistests zijn meestal vereenvoudigde versies van nachtelijke polysomnografie die uw hartslag, luchtstroom, ademhalingspatronen en bloedzuurstofniveaus meten.

In sommige gevallen verwijzen artsen patiënten door naar een slaapspecialist of otolaryngoloog (ook bekend als KNO-arts of KNO-arts) voor verder onderzoek, waaronder een nasale luchtstroomtest en een onderzoek om eventuele verstoppingen in uw neus of oren uit te sluiten .

Uw arts kan u ook doorverwijzen naar een cardioloog of neuroloog om te zoeken naar oorzaken van centrale slaapapneu. Een neuroloog kan een elektro-encefalogram of EEG uitvoeren om hersengolven te meten en te testen op centrale slaapapneu, terwijl een cardioloog een elektrocardiogram of ECG kan gebruiken om hartcomplicaties uit te sluiten of te bevestigen.

Alina Solovyova-Vincent/Getty Images



Hoe slaapapneu te behandelen

U kunt slaapapneu op verschillende manieren behandelen en veel mensen ondergaan een reeks proefbehandelingen om erachter te komen wat het beste werkt voor hun slaapapneu. Soms is er een reeks proeven nodig om de beste behandeling te vinden, en de meeste mensen gebruiken uiteindelijk een combinatie van gewone apparatuur, machines en therapieën om verlichting te krijgen.

Behandelingsopties voor slaapapneu omvatten:

Continue positieve luchtwegdruk: De meeste mensen die een behandeling voor slaapapneu zoeken, beginnen met CPAP. U kiest een CPAP-masker, dat een onder druk staande luchtstroom door uw keel stuurt om uw luchtwegen te openen terwijl u slaapt. Als u een CPAP gebruikt, zorg er dan voor dat u deze schoon houdt.

Bilevel positieve luchtwegdruk: Net als bij een CPAP, biedt een BiPAP ook een luchtstroom onder druk. Het belangrijkste verschil is dat het twee verschillende stromen biedt: een als je inademt en een als je uitademt.

Kinband: Meestal gebruikt in combinatie met een CPAP, helpen kinbanden u om te stoppen met ademen door uw mond.

Orale apparaten: Als u geen ernstige slaapapneu heeft, kunt u op maat gemaakte orale apparaten proberen die helpen uw luchtweg open te houden. Zorg er wel voor dat u er een krijgt van een gekwalificeerde tandarts of orthodontist, niet een one-size-fits-all apparaat van internet.

Gewoonlijk zal uw arts een operatie niet aanbevelen, tenzij alle andere opties uw slaapapneu niet hebben kunnen behandelen en verbeteren. De meeste artsen stellen voor om ten minste drie maanden te proberen met andere opties voordat ze een operatie aanbevelen, waaronder een neusreconstructie (zoals het repareren van een afwijkend septum) of het verwijderen van adenoïden – het zachte weefsel achter in je keel.

De informatie in dit artikel is alleen bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden en is niet bedoeld als gezondheids- of medisch advies. Raadpleeg altijd een arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener als u vragen heeft over een medische aandoening of gezondheidsdoelen.