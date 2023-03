Opmerking van de uitgever: Dana Santas, bekend als de “Mobiliteitsmaker”, is een gecertificeerde kracht- en conditiespecialist en mind-body coach in professionele sporten, en is de auteur van het boek “Practical Solutions for Back Pain Relief.”





Hoe u elke nacht slaapt, speelt een cruciale rol in hoe u presteert in uw dagelijks leven. Het is dus geen wonder dat professionele sportteams gebruikmaken van de expertise van slaapartsen om ervoor te zorgen dat hun topsporters de kwaliteitsslaap krijgen die ze nodig hebben om op het hoogste niveau te presteren.

Als mobiliteitscoach die in de Major League Baseball werkt, kan ik bevestigen dat tijdens de voorjaarstraining, wanneer elke dag vroeg begint, zowel spelers als coaches bang zijn om een ​​uur slaap te verliezen als we “naar voren springen” voor zomertijd.

Het zijn niet alleen professionele honkbalspelers die het moeilijk hebben. Uit een onderzoek uit 2022 bleek dat meer dan 30% van de volwassenen een uur slaaptekort heeft gemeld – wanneer u minder slaapt dan uw lichaam nodig heeft – terwijl bijna 1 op de 10 volwassenen een slaaptekort van twee uur of meer had.

Volwassenen hebben ’s nachts minstens zeven uur vaste slaap nodig, volgens de Amerikaanse Centers of Disease Control and Prevention. Slaaptekort en onregelmatige slaapduur zijn gekoppeld aan een verhoogd risico op hartaandoeningen, dementie, obesitas en stemmingsstoornissen zoals depressie en angst.

Ik vroeg twee van mijn favoriete MLB-slaapexperts om enkele van dezelfde tips te delen die ze aan professionele honkbalspelers geven, zodat iedereen kan leren slapen als een professional.

Het is belangrijk om elke nacht de aanbevolen zeven uur slaap te krijgen.

Volgens dr. Cheri D. Mah, een slaaparts die gespecialiseerd is in de slaap en prestaties van topsporters, helpt het vasthouden aan een regelmatig geplande bedtijd en wektijd. “Ons lichaam houdt van regelmaat en anticipeert op slaap met een regelmatig slaapschema,” zei Mah. “Stel ter herinnering een dagelijks alarm in op je telefoon om 30 minuten voordat je aan je ontspanningsroutine wilt beginnen af ​​te gaan.”

Besteed aandacht aan wat je lichaam en hersenen je vertellen over je slaapschema, suggereerde Dr. Chris Winter, een neuroloog en gastheer van de “Sleep Unplugged” podcast. “Als je om 21.00 uur naar bed gaat, maar het duurt altijd twee uur voordat je in slaap valt, waarom probeer je dan niet later naar bed te gaan?”

Als je beter wilt slapen, heb je een slaapvriendelijke omgeving nodig. “Maak van je kamer een grot,” zei Mah, “je wilt dat het echt donker, stil en koel is – en ook comfortabel.”

Ze raadt aan comfortabel beddengoed te krijgen, verduisteringsgordijnen of oogmaskers te gebruiken, oordopjes te dragen en de kamertemperatuur in te stellen op 60 tot 67 graden Fahrenheit (ongeveer 16 tot 19 graden Celsius).

Beoordeel je hoe goed je hebt geslapen op basis van hoe snel je in slaap viel?

De hoeveelheid tijd die je nodig hebt om in slaap te vallen, de snelheid van de slaaplatentie genoemd, is volgens Winter een onnauwkeurige graadmeter voor de slaapkwaliteit. Hoe lang het duurt om in slaap te vallen verschilt van persoon tot persoon. De consensus van de meeste slaapexperts, waaronder Winter, is dat de gemiddelde slaaplatentie vijf tot twintig minuten is.

“Iemand die slaapt ‘voordat zijn hoofd het kussen raakt’ is geen kampioen slaper, net zomin als iemand die zijn hele diner in drie minuten kan eten, een zeer voedzame eter is,” zei Winter. “Dat kan vaak een rode vlag zijn en geen teken van goede slaap.”

Veel mensen springen meteen in bed met een race-geest, zei Mah, wat resulteert in slaapproblemen. Ze stelt voor dat haar cliënten een ontspanningsroutine van 20 tot 30 minuten creëren om hen te helpen in slaap te vallen. Activiteiten kunnen zachte yoga, ademhalingsoefeningen en lezen zijn, “alleen niet op een tablet of telefoon die slaapverstorende blauwe lichtfrequenties uitzendt”, zei ze.

Zowel Mah als Winter melden dat het voor hun klanten de grootste uitdaging is om mensen zover te krijgen dat ze een uur voor het slapen gaan geen technologie gebruiken. “Het is moeilijk om mensen te overtuigen om gedrag te veranderen dat niet direct pijn veroorzaakt”, voegde Winter eraan toe.

Ondanks de populariteit van ‘slaapmuts’-cocktails, zijn Mah en Winter het erover eens dat alcohol een belemmering is om te slapen. Ze suggereren dat het volledig moet worden vermeden of in ieder geval niet kan worden genoten in de uren voor het slapengaan. Ze raden ook aan om de inname van cafeïne later op de dag te beperken. “Cafeïne heeft een halfwaardetijd van ongeveer zes uur, dus het is het beste om er in de late namiddag en vroege avond mee te stoppen,” voegde Mah eraan toe.

Naast alle andere gezondheidsvoordelen van regelmatige lichaamsbeweging, toont onderzoek een sterk verband aan met slaap van betere kwaliteit, waar Winter zijn klanten vaak op wijst. “Als je klaagt over je slaap en niet traint, kun je maar beter een goede reden hebben om het niet te doen”, zei hij. “Vanuit een onderzoeksperspectief is het veel effectiever in het verdiepen van de slaap en het verbeteren van de kwaliteit ervan dan welke rage technische gadget dan ook die tegenwoordig bestaat … en het is gratis!”

Er is één voorbehoud: omdat sommige onderzoeken hebben aangetoond dat de voordelen van lichaamsbeweging worden verzacht en zelfs de slaapkwaliteit kunnen schaden wanneer het later op de avond wordt gedaan, moet u krachtige lichaamsbeweging ten minste een uur voor het slapengaan vermijden.

Slaapschuld is het verschil tussen de hoeveelheid slaap die je nodig hebt en de slaap die je daadwerkelijk krijgt, die zich in de loop van de tijd ophoopt, zo niet wordt terugbetaald.

Veel klanten komen naar Mah zonder enige kennis van het concept van slaapschuld en de noodzaak om het terug te betalen. Meer nog, ze zei dat ze verrast waren te ontdekken dat “het vaak langer dan een nacht of een weekend duurt om de opgebouwde slaapschuld aanzienlijk terug te betalen.”

Als je een slaaptekort hebt opgebouwd, probeer dan een uur eerder te gaan slapen of een uur later te slapen gedurende een paar dagen – of hoe lang het ook duurt voordat je je voldoende uitgerust voelt.

Je slaap inhalen is niet alleen goed voor het verhogen van de dagelijkse alertheid – een onderzoek uit 2020 wees uit dat volwassenen die slaap inhaalden minder snel verhoogde ontstekingsniveaus vertoonden, die bijdragen aan chronische ziekten.

Tegelijkertijd is het belangrijk om niet te stressen over slaap, zei Winter. Te veel nadruk op zaken als ‘sneller in slaap vallen’ of het idee dat mensen ‘niet kunnen slapen’ creëert een gevoel van angst dat hij ‘zeer problematisch’ vindt.

“Het is fysiologisch onmogelijk om helemaal niet te slapen, dus de natuur heeft je gedekt,” zei hij. “Controleer de variabelen die u kunt controleren, zoals planning, omgeving, enz., En zet het uit uw hoofd.”