Rij aan boord met Lewis Hamilton en Fernando Alonso terwijl de voormalige teamgenoten het uitvechten in de Grand Prix van Bahrein.

Max Verstappen behaalde een dominante overwinning in de openingsrace van het Formule 1-seizoen 2023 in Bahrein, maar welke coureur werd het meest bekeken op de streams aan boord van Sky Sports F1?

Dankzij een verbluffende nieuwe innovatie kunnen F1-fans tijdens elke race, sprint en kwalificatiesessie dit seizoen live aan boord rijden met elk van de 20 coureurs op de grid – en luisteren naar hun radioberichten.

Sky-klanten met een Sky Sports F1-abonnement hoeven alleen maar de Sky Sports-app te downloaden en in te loggen om met de bestuurder van hun keuze te rijden.

Naast de 20 streams van de coureur aan boord, kunnen kijkers ook het Sky Sports ‘Battle Channel’ ervaren, een aanbod met gesplitst scherm dat zich richt op een gevecht tussen maximaal drie auto’s.

De functie werd voor het eerst vrijgegeven voor de seizoensopener van 2023, tot grote vreugde van veel fans die naar sociale media gingen om te pronken met hun opstelling met meerdere schermen.

Ga aan boord met een willekeurige chauffeur en ontdek het 'Battle Channel'. Hier is alles wat u moet weten over de nieuwe F1-ervaring in de Sky Sports-app.

Lewis Hamilton beleefde een uitdagend weekend omdat Mercedes het tempo van Red Bull achterliet, maar de zevenvoudig wereldkampioen was de meest bekeken coureur.

Hij zorgde voor onmiddellijke waarde voor degenen die naar hem keken aan boord, met een verbluffende openingsronde waarin hij teamgenoot George Russell en Fernando Alonso van Aston Martin passeerde.

Het was een behoorlijk eenzame race vooraan voor regerend wereldkampioen Verstappen, maar de Nederlander was nog steeds de op een na meest bekeken coureur, aangezien fans hem een ​​masterclass van voren zagen geven.

Fernando Alonso knipt het stuur van Carlos Sainz terwijl de Aston Martin-coureur voorbij de Ferrari duwt voor een podiumplaats in de Grand Prix van Bahrein.

Eveneens zijn eindpositie in de race, op de laatste trede van het podium, was Alonso, die degenen die zijn ingebouwde camera bekeken een opmerkelijke inhaalactie voorzag, inclusief spannende passes op Russell, Hamilton en Sainz.

Charles Leclerc van Ferrari haalde ondanks zijn pensionering de top 10, net als McLaren-rookie Oscar Piastri tijdens zijn F1-debuut.

Degenen die naar de race van Lando Norris keken, kregen genoeg tijd in de pitlane, aangezien een luchtdrukprobleem McLaren dwong om de Brit niet minder dan zes keer te pitsen.

Rij aan boord met Charles Leclerc terwijl zijn Ferrari vermogen verloor tijdens de seizoensopenende Grand Prix van Bahrein.

Ondertussen werd de top 10 van meest bekeken coureurs afgerond door Esteban Ocon, die ongetwijfeld een van de meest veelbewogen ervaringen in het veld had, aangezien hij een record evenaarde door drie keer te worden bestraft.

GP van Bahrein – Top 10 bekeken streams aan boord

1. Lewis Hamilton, Mercedes

2. Max Verstappen, Red Bull

3. Fernando Alonso, Aston Martin

4. George Russel, Mercedes

5. Charles Leclerc, Ferrari

6. Lando Norris, McLaren

7. Sergio Pérez, Red Bull

8. Carlos Sainz, Ferrari

9. Oscar Piastri, McLaren

10. Esteban Ocon, Alpine

De camera’s aan boord zullen weer beschikbaar zijn naarmate het F1-seizoen in Saoedi-Arabië van vrijdag 17 tot en met zondag 19 maart voortduurt.

Na de dominante een-twee van Red Bull in Bahrein is er hoop dat de verschillende kenmerken van het circuit van Jeddah Ferrari in staat zullen stellen een veel grotere uitdaging te vormen voor de regerende constructeurskampioenen.

Fans zullen keuze te over hebben als het gaat om wie ze kiezen om naar te kijken op het snelste stratencircuit van de F1, waar iconische veldslagen, rivaliteit en het drama van straffende muren te allen tijde op centimeters afstand hebben plaatsgevonden.

Als u liever via uw tv-scherm aan boord springt, is de service ook beschikbaar via Sky Q en Sky Glass.

Bekijk de Grand Prix van Saudi-Arabië volgend weekend live op Sky Sports F1, te beginnen met Practice One om 13.30 uur op vrijdag 17 maart. Download Sky Sports