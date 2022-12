Sky Sports Cup-Finale: Rangers vs. Hibernian „ein gewaltiger Meilenstein für den Frauenfußball“, sagt SWPL-Chefin Fiona McIntyre | Fußball Nachrichten

SWPL-Geschäftsführerin Fiona McIntyre glaubt, dass das Sky Sports Cup-Finale zwischen den Rangers und Hibernian ein „riesiger Meilenstein“ für den Frauenfußball in Schottland ist.

Das Spiel am Sonntag im Tynecastle Park wird das erste Spiel der schottischen Frauen-Premier League sein, das jemals gezeigt wird live auf Sky Sportsund weitere Innovationen wie In-Game-Manager-Interviews und Zugang zur Umkleidekabine bringen die Fans näher an die Action heran.

Für McIntyre stellt das Spiel einen weiteren großen Schritt nach vorne für den Frauenfußball in Schottland dar und kann auch eine Plattform für kommende Spielzeiten bieten.

„Für die Vereine ist es am Sonntag in erster Linie ein Pokalfinale. Es ist eine Chance, den ersten Titel der Saison zu gewinnen“, sagte sie.

„Aber es ist auch ein gewaltiger Meilenstein für den Frauenfußball in Schottland. Es ist noch nicht lange her, dass wir das Spiel nicht im Fernsehen übertragen hatten; wir hatten keine Profispielerinnen, und das in relativ kurzer Zeit Wir haben jetzt viele professionelle Spieler, die hier in Schottland spielen.

„Um die Berichterstattung von Sky zu haben – und es geht nicht nur um Sonntag in dieser Sendung – haben wir die ganze Woche über den Aufbau in Sky Sports News und den Social-Media-Kanälen gesehen, also war es einfach eine fantastische Woche für uns und eine riesige Meilenstein für den Frauenfußball in Schottland.“

Eine Plattform für Fortschritt

Kathryn Hill (L) und Joelle Murray (R) werden Rangers und Hibs am Sonntag herausführen





Die SWPL-Meister Rangers stehen in ihrem ersten Sky Sports Cup-Finale, nachdem sie erst 2019 Profi geworden sind, während Hibs einen rekordverdächtigen achten Triumph in diesem Wettbewerb anstreben.

McIntrye glaubt, dass das Endspiel am Sonntag ein Schritt in die richtige Richtung für mehr Klubs als die beiden in Edinburgh ist.

„Es sind Momente wie der Sonntag, die uns helfen können“, sagte sie. „Je mehr wir das Spiel für Spieler sichtbar und attraktiv machen können, die nach Schottland kommen und spielen wollen, desto mehr Zuschauer oder Augäpfel oder Leute können wir ins Stadion bekommen.

„Am Ende des Tages hilft es uns wirklich, neue Investoren und Handelspartner zu gewinnen, die den Frauensport unterstützen können und die wiederum an die Klubs zurückfließen, es ihnen ermöglicht, in ihren Kader, ihr Personal, ihre Infrastruktur, ihre Sportwissenschaft, die das Endprodukt auf dem Platz verbessert.

„All diese Dinge sind einflussreich, die Partnerschaft mit Sky ist absolut entscheidend, um allen Klubs zu helfen, so schnell wie möglich dieses Niveau zu erreichen.“

Barbour im Rangers-Training

Eilidh Barbour von Sky Sports nahm am Training der Rangers vor dem Finale des Sky Sports Cup teil



Als Teil der Vorbereitung auf das Spiel nahm Eilidh Barbour von Sky Sports am Training der Rangers teil, und McIntyre freut sich über die Berichterstattung über das Paradestück am Sonntag.

„Allein diese Woche war der Aufbau und die Berichterstattung fantastisch“, sagte sie.

„Ich glaube, dass es Kameras in den Bussen geben wird, die mit den Spielern ankommen, um den Leuten diesen unterschiedlichen Einblick zu geben, dass ein unterschiedlicher Aufbau hinter den Kulissen einfach etwas anderes bietet.

„Für Fans und Zuschauer, die sie vielleicht noch nie zuvor gesehen haben, sind wir absolut begeistert von der Berichterstattung und der Innovation, an der wir diese Woche mit Sky arbeiten.“

