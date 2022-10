Sky Sports Cup: Champions Celtic verliert gegen Spartans; Rangers, Glasgow City und Hibernian erreichen das Halbfinale | Fußball Nachrichten

Titelverteidiger Celtic wurde im Excelsior Stadium von Spartans auf dramatische Weise aus dem Sky Sports Cup geworfen.

Die Mannschaft von Fran Alonso ging als Favorit ins Viertelfinale, nachdem sie das letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften im August mit 4:0 gewonnen hatte und in dieser Saison noch kein Gegentor kassiert hatte.

Das Spiel begann ähnlich wie frühere Spiele für Celtic, als Clarissa Larisey nach nur 12 Minuten ihr 11. Saisontor erzielte.

Sieben Minuten vor Schluss war Celtic auf 10 Spieler reduziert, da der PFA Young Player of the Year der letzten Saison, Jacynta, rot sah.

Obwohl es nur noch 10 Spieler waren, sah es so aus, als hätte Celtic genug getan, um weiterzukommen. Nach 92 Minuten gelang den Spartans jedoch der entscheidende Ausgleich, als Louise Mason in einem entscheidenden Moment ihr erstes Saisontor erzielte.

Keine der beiden Mannschaften konnte in der Verlängerung die Blockade überwinden, also ging es ins Elfmeterschießen, wo Lisa Robertson von Celtic zuerst auftauchte, nur um von Rachel Harrison gestoppt zu werden.

Die nächsten fünf Elfmeter wurden verwandelt, und als Tegan Bowie für Celtic schoss, hatte Robyn McCafferty die Chance, einen überraschenden Sieg zu erringen, und genau das tat sie, als Spartans ihren Platz im Halbfinale sicherte.

Rangers 5-0 Motherwell

Der Ligameister Rangers erreichte mit einem komfortablen Sieg über den SWPL-Kollegen Motherwell die Runde der letzten Vier.

Das erste Tor fiel nach 28 Minuten, als Emma Watson einen Abpraller abfeuerte, nachdem Kirsty Howats atemberaubender Schuss von außerhalb des Strafraums von der Latte geklatscht hatte.

Mit einem knappen Vorsprung zur Halbzeit zeigten die Rangers ihre Qualität in den nächsten 45 Minuten, wobei Lisa Martinez ihre Führung nach 51 Minuten verdoppelte, bevor Howat nur drei Minuten später schließlich mit Rangers Dritter ins Spiel kam.

Howat erzielte nach 66 Minuten ihre zweite des Nachmittags, bevor Martinez sich ebenfalls einen Doppelpack sicherte, als die Rangers ihren Platz bei der Auslosung am Dienstag sicherten, in der Hoffnung, ihr erstes Ligapokalfinale zu erreichen.

Kilmarnock 0-8 Hibernian

Hibernian zeigte seine SWPL-Qualität gegenüber Kilmarnock, der einzigen verbliebenen SWPL 2-Mannschaft im Wettbewerb.

Nor Mustafa eröffnete das Tor nach vier gespielten Minuten und ihre Führung wurde dank Rosie Livingstone nach einer Viertelstunde auf der Uhr verdoppelt.

Kirsty Morrison machte nach 20 Minuten den dritten Treffer und das letzte Tor der Halbzeit erzielte Crystal Thomas, ihre vierte im Wettbewerb.

Die Niederlage setzte sich in der zweiten Halbzeit fort, als Nor nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff ihr zweites Tor im Spiel erzielte. Livingstone erzielte dann nach 56 Minuten ihren zweiten Treffer, als sie in eine Ecke von Ellis Notley köpfte.

Die eingewechselte Krystyna Freda trat 12 Minuten vor Schluss in Aktion, bevor Siobhan Hunter, die ihren 250. Einsatz für den Verein bestritt, ihren 8: 0-Sieg vollendete, während Hibs versuchte, den Pokal zurückzuerobern, den sie zuletzt 2019 gewonnen hatten.

Glasgow Frauen 0-9 Glasgow City

Glasgow City setzte sich im Glasgower Derby souverän durch und erzielte im New Tinto Park neun Tore.

Emily Whelan eröffnete das Tor nach 13 Minuten, bevor Lauren Davidson ihre Führung vom Elfmeterpunkt verdoppelte, nachdem Kinga Kozak im Strafraum zu Fall gebracht worden war.

Die Chancen gingen weiter und es stand 3:0 in der 33. Minute, die schottische Nationalspielerin Jenna Clark köpfte eine Ecke von Hayley Lauder ins Tor.

Sechs Tore folgten dann in der letzten halben Stunde des Spiels, die eingewechselte Sarah Gibb erzielte ihr erstes City-Tor zum 4:0. Davidson bekam dann nach 65 Minuten ihren zweiten, als ihr Schuss am Torhüter vorbei abgefälscht wurde.

Gibb erzielte 10 Minuten vor Schluss das 6: 0, als ihr Schuss von der Strafraumkante den langen Pfosten streifte und hineinging, bevor Clark nach einer Lauder-Ecke erneut einköpfte.

Sophia Martin erzielte drei Minuten vor Schluss ihr erstes Tor für City, bevor Clark mit dem letzten Tor aus kurzer Distanz ihren Hattrick vollendete.

Das Ergebnis hält Glasgow City auf Kurs, zum dritten Mal in Folge das Finale zu erreichen, obwohl sie beide Male auf der Verliererseite standen.