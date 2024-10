Aktuell is bij Sky Ganz Schön viel los. Het is echter niet lang genoeg dat de geschiedenis van Bundesliga-Recht is verlengd. De betaal-tv-zender moet altijd aanwezig zijn, de streamingdienst DAZN heeft serieuze kracht.

Het voordeel van de Rechte-Kampfs is dat het goed is voor Sky. Der Grund: Ausgerechnet de Bundesliga. De Pay-TV-Sender in München is zeer juichend.

Sky: Tolle Bundesliga-nieuws!

Am Samstag (5. Oktober) stand voor Sky en de Bundesliga der 6. Spieltag an. Neben der Konferenz bescherte für allem das Einzelspiel von Borussia Dortmund bij Union Berlin good Quotes für das Unternehmen. Het kost dus 1,14 miljoen Zuschauer am Nachmittag zu. De marktprijs bedroeg 10,9 procent. Beide van de 14 tot en met 49 jaar waren sogar 22,8 Prozent memes, dat wil zeggen na de eerste Spelen van de hoogste Wert van de zeilende Saison.

Sky sloot 440.000 mensen op in de klassieke soulgroep. Damit was de Pay-TV-Sender deutlich voor de Ganzen Primetime-programmamakers van de Privatsender. Je kunt dus naar Sat.1 en RTL 2 kijken met veel filmopnames met goede quotes, met een duidelijke hint van de lucht.

Rechte-Entscheidung rückt näher

Zo sterk dat de teams met de Bundesliga-ontmoetingen waren, dus het was een kleine, slechte situatie voor weinig Stundenspäter. Das Topspiel 6. Speeltags lautete St. Pauli tegen Mainz. Dementreichte das Spiel op “nur” 440.000 mensen. Dus wenige Zuschauer schalteten in dieser Saison noch nicht ein.

Zum Vergleich: Vergaane Woche schauten sich fast zwei Millionen Fans das Spiel des FC Bayern München tegen Bayer Leverkusen en. Vandaag zijn er tegelijkertijd posities voor de Sky 4 Prozent Marktanteil auf dem Konto.

Er is een focus op de lucht aan de rechterkant van de Bundesliga. Voordat u meer te weten komt over de DFL, over het juiste pakket B, over dezelfde speeldag om 15.30 uur, en over de vrije tijd en de reünie (insgesamt 196 wedstrijden gedurende het seizoen), bent u van harte welkom om mee te doen. DAZN macht zelf grote Hoffnungen, Sky hingegen muss stern.