Altijd wiederbiet Lucht Angebote zur Bundesliga an. Dieses Projekt des Pay-TV-Senders gab es im Duitse Fernsehen alldings so noch ni.

„Match in Silence“ heißt die Aktion von Sky, die erstmals am kommenden Wochenende beim Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach en Bayern München (18. februari, 15.30 uur) zo te zien.

Sky mit kuriosem Bundesliga-Angebot

Lauter Jubel, veel ecstase en bierdusche: de sindviele fans in het stadion, wanneer de Lieblingsmannschaft een Tor schossen hoed heeft gemaakt. Voor acht fans van Borussia Mönchengladbach en acht fans van FC Bayern München die Partie am 21. Bundesliga-game-tag ganz anders ablaufen.

Beide Fangruppen müssen während des Guckens stumm bleiben. Das Duell zijn sie sich im selben Raum, in Pulheim, anschauen. Die regels zijn één ding: we zijn schweigt, winnen. Een unabhängiger Schiedsrichter greift bei jeder Lautäußerung während der 90 Minuten ein en gestraft door de jeweilige Fangruppe mit einem Strafpunkt. Das Team, das am Ende die wenigsten Strafpunkte auf dem Konto hat, winnt one Pokal, signierte Trikots and one kleines Preisgeld“, erklärt Sky auf Anfrage dieser Redaktion.

Die actie “Match in Silence” werd uitgevoerd met Abstimmung mit der DFL-abgestimmt en wird live umgesetzt. Moderator Thomas Wagner en Timo Schmidtchen geven commentaar op de Duell der Spieler auf dem Rasen und der Fans vor dem Fernseher.

Nächste Aktion des Pay-TV-Senders

Verslaggever Marlon Irlbacher vertelde over “Match in Silence” over Stimmenfang gehen. Die Live-Übertragung begint om 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 6. “Dabei handelt als een natuurlijke nur um een ​​zus van Angebot en een andere Zuschauer: Auf Sky Sport Bundesliga 2 en Sky Sport Bundesliga UHD steht die Partie wie wohnt als Einzelspiel zur Verfügung”, aldus de Pay-TV-Sender weiter.

Het is de nächste actie, die Sky ausprobiert. Met “Sky Next Generation” kunnen de Unternehmen im Herbstmals mehrere Kinder von einem Profi-Bundesliga-Spiel messages. Die resonantie was zo positief, dat het een begin was van de Rückrunde twee weitere mannelijke stattfand.