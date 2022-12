Sky Kunden können dieses Weihnachten sechs Monate Apple TV+ kostenlos bekommen

In dieser Weihnachtszeit erhalten Sky-Kunden sechs Monate lang Apple TV+, einen kostenlosen Weihnachtsfilm, Zugang zu Sky Showcase ohne zusätzliche Kosten, kostenlose Anrufe über Sky Talk (Festnetz) und kostenlose Videoanrufe über Sky Mobile.

Die sechsmonatige kostenlose Testversion von Apple TV+ steht Sky VIP-Kunden zur Verfügung – ein Treueprogramm, das jedem offen steht, der ein Sky-Produkt besitzt, für das man sich völlig kostenlos anmelden kann. Sie können das Angebot von Apple TV+ nur nutzen, wenn Sie sich zuvor noch nicht für den Streaming-Dienst angemeldet haben, der normalerweise 6,99 £ pro Monat kostet.

Um VIP zu erhalten, melden Sie sich auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät bei der My Sky-App an. Klicken Sie dann auf den Sky VIP-Stern in der unteren rechten Ecke, tippen Sie auf „Werbegeschenke“ und scrollen Sie zum Ende der Seite. Dieses Angebot gilt bis zum 31. März 2022, sodass Sie genügend Zeit haben, die Vorteile zu nutzen und Shows wie Ted Lasso, Severance und Slow Horses zu streamen.

Die kostenlosen Weihnachtsfilme, die Sky TV- und Breitbandkunden zur Verfügung stehen, sind Wie der Grinch Weihnachten stahl und Tatsächlich Liebe – ein Familienfavorit und eine klassische Rom-Com. Diese Filme können bis zum 31. Dezember im Sky Store gestreamt werden, auf den Sie entweder über Ihre Set-Top-Box oder durch Einloggen auf der Website zugreifen können.

Der kostenlose Zugang zum Sky Showcase-Kanal steht TV-Kunden (unabhängig von Ihrem Paket) vom 12. bis 27. Dezember offen und umfasst den Zugang zu Elf, The Polar Express und A Boy Called Christmas sowie zu ausgewählten Sportveranstaltungen wie dem English Football Ligaspiel Sunderland gegen Blackburn und die World Darts Championship.

Schließlich können Sie am Weihnachtstag ohne zusätzliche Kosten mit Ihren Lieben in Kontakt bleiben, wenn Sie ein Sky Talk-Festnetzpaket haben. Sky Mobile-Videoanrufe sind an diesem Tag sowie am zweiten Weihnachtstag ebenfalls kostenlos.