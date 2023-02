CNN

—



Het Britse wonderkind Sky Brown leverde zondag een sensationeel optreden op de Wereldkampioenschappen Skateboarden en won daarmee haar eerste wereldtitel in parkskateboarden.

De 14-jarige, de jongste winnaar van een Olympische medaille in Groot-Brittannië, wordt nu de eerste wereldkampioen skateboarden in Groot-Brittannië en voegt wereldgoud toe aan de bronzen medailles die ze won op de Wereldkampioenschappen van 2019 en de Olympische Spelen in Tokyo.

Haar tweede run in Sharjah’s Aljada Skate Park in de Verenigde Arabische Emiraten had een Kickflip Indy en eindigde met een frontside 540, waarmee ze 89,63 scoorde – een cijfer dat ze verbeterde tijdens haar derde run toen ze 90,83 scoorde, toen de overwinning al was bevestigd.

Olympisch zilveren medaillewinnares Kokona Hiraki werd tweede met 86,66, terwijl Olympisch kampioene Sakura Yosozumi – die in haar tweede run viel – derde werd met 85,15.

“Weer op het podium staan ​​met deze jongens is zo gek. Er zijn nieuwe meisjes die het rippen en het is echt inspirerend. Ik ben echt opgewonden, ‘zei Brown na afloop, per Olympics.com

“Het is gewoon heel leuk geweest. Ik probeerde er zoveel mogelijk van te genieten. Het was een geweldig gevoel om alle drie mijn runs te landen. Ik wist het pas op het einde, want alle meisjes zijn gek op dit moment.”

Onder toezicht van haar vader begon Brown met de sport toen ze drie was, leerde trucs op YouTube en schreef zich uiteindelijk in voor het skateboardprogramma van Groot-Brittannië.

In mei 2020 liep ze een levensbedreigende verwonding op toen ze tijdens het trainen 4,5 meter viel, op harde grond landde en een schedelbreuk, gebroken linkerpols en hand en snijwonden aan haar longen en maag opliep.

De kampioenschappen bieden ook rankingpunten voor Olympische kwalificatie. Met haar goud pakt Brown ook het maximale aantal punten voor kwalificatie voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

De best geplaatste Amerikaan was Bryce Wettstein, die vijfde werd met 84,40 punten.