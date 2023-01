Sky Bet Chase: Cooper’s Cross liefert für Sam und Stuart Coltherd im Doncaster-Feature | Rennnachrichten

Cooper’s Cross hielt den späten Angriff auf Cap Du Nord zurück, um eine dramatische Erneuerung des Spielfilms Sky Bet Chase in Doncaster für Sam und Stuart Coltherd zu landen.

Der Sieg bescherte der Familie Coltherd den bisher größten Sieg in der Karriere des Vater-Sohn-Duos und hielt Christian Williams‘ Cap Du Nord zurück, der mit einem guten zweiten Platz für den walisischen Handler wieder in Form kam.

Elvis Mail von Nick Alexander blieb gut dran und wurde mit 28/1 Dritter, während der Vorjahressieger Windsor Avenue unter Ross Chapman wieder Vierter wurde.

Das Rennen verlief nicht ohne Drama, da Undersupervision in der Anfangsphase stürzte, bevor die gemeinsamen Favoriten Tea For Free und Ga Law am vorletzten bzw. letzten Zaun das Deck trafen, wobei alle Jockeys und Pferde hoch und in Ordnung waren.

Nach dem Rennen sagte ein emotionaler Siegertrainer Stuart Coltherd: „Wir dachten, dass er groß ist und er zu Hause viel gezeigt hat, weißt du?

„Ich konnte ihn springen und reisen sehen, und es war nur, wenn er die drei Meilen überstehen würde, aber das hat er getan. Er sollte im Peter Marsh sein, also war es gut, dass es los war!

„Du musst einfach mit dem gehen, was du hast – er hat sich eingeschlichen und es hat gut geklappt.“

Siegerjockey Sam Coltherd war ähnlich begeistert und fügte hinzu: „Ich kam absolut im Galopp dorthin. Er sprang, fuhr ein starkes Tempo und das erste Mal über drei Meilen.

„Ich bin zu viert in Doncaster gekommen, also wäre es albern gewesen, wenn ich geschlagen worden wäre. Das Pferd hat mich wirklich rausgeholt und seinen Kopf gesenkt und es gut gemacht.

„Wir sind nur eine kleine Operation, also ist es brillant, eine so große zu bekommen.“