Skokie-Apotheker stehen während der Grippesaison unter hoher Arbeitsbelastung

Von GRACE XUE, Medill School of Journalism

SKOKIE, IL – Die Skokie-Apothekerin nahm eines Morgens letzte Woche ihren ersten Anruf entgegen, kaum bevor die Apotheke um 9 Uhr öffnete. Kaum war sie fertig, kamen zwei weitere herein und die Patienten begannen, sich an den Impfstoff- und Medikamentenabholschaltern anzustellen.

„Vielen Dank für Ihren Anruf bei CVS. Ich lege Sie in die Warteschleife. Vor Ihnen stehen drei Personen“, sagte sie und hielt das Telefon zwischen Ohr und Schulter, während sie Rezeptinformationen auf einem Desktop tippte.

Das war für sie einfach ein typischer Morgen der letzten Wochen.

Während die Grippesaison inoffiziell begonnen hat, sind die Apotheken in Skokie mit Patienten überlastet, die Impfungen und Rezeptbestellungen suchen. Apotheker haben lange Schichten gearbeitet und Grippeschutzimpfungen und COVID-19-Impfstoffe mit alltäglichen Aufgaben wie Tests, Ausfüllen von Rezepten und psychologischer Beratung unter einen Hut gebracht. Laut der New York Times führten landesweit unzureichende Personalbesetzung und steigende Arbeitsanforderungen auch dazu, dass sich Apothekenmitarbeiter krank meldeten, wovon Apotheken in Illinois betroffen waren.

Patch berichtete Anfang dieser Woche, dass sich keine der drei Walgreens-Apotheken im ganzen Land, in denen Apotheker ihren Job gekündigt hatten, in Illinois befinde, sagte ein Unternehmenssprecher gegenüber Patch.

Um den Druck auf die örtlichen Apotheken zu verringern, hat das Skokie Health and Human Services Department in seiner Klinik 1.328 Grippeimpfungen durchgeführt, etwa 34 Prozent mehr als im letzten Jahr. In diesem Jahr verabreichte das Dorf auf dringenden Wunsch älterer Bewohner außerdem mehr als 640 hochdosierte Grippeschutzimpfungen für Senioren.

Aber die Apotheker brennen immer noch aus.

„Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Die Arbeitsbelastung ist einfach sehr hoch“, sagte ein Apotheker bei einem CVS in Skokie. „Wie heute arbeite ich den ganzen Tag von 9 bis 20 Uhr.“

Apothekerin Traia Al Rabi arbeitet bei Super Care Pharmacy in Skokie. (Grace Xue/MEDILL)

In einem Walgreens in der Oakton Street sagte die Apothekerin Diala Saro auch, dass ihre Arbeitsbelastung in den letzten fünf Wochen stark zugenommen habe. Von den beiden Apothekern an diesem Walgreens-Standort ist Saro der einzige zertifizierte Immunisator, der Menschen impft.

Saro sagte, sie habe in den letzten vier Wochen täglich etwa 70 bis 80 Impftermine gehabt, was zwei Impfungen alle 15 Minuten entspricht, ohne Walk-Ins.

Einige Patienten, insbesondere Senioren, waren frustriert über die begrenzte Kapazität und Verfügbarkeit der örtlichen Apotheken.

Victoria Westbrook sagte, sie habe versucht, bei ihrem örtlichen CVS in Wilmette eine Moderna-COVID-19-Impfung zu bekommen, aber dort wurde nur der Pfizer-Impfstoff angeboten. Also kam sie zu Skokie CVS, verließ das Unternehmen jedoch frustriert.

„Als ich online nachgeschaut habe, waren heute Nachmittag 15 Plätze frei, aber die Apothekerin hat mir gerade gesagt, dass sie keine freien Plätze hat“, sagte Westbrook. „Ich verstehe die Diskrepanz nicht, und das ist heute mein dritter Versuch, einen Impfstoff zu bekommen. Ich bin 67 Jahre alt und möchte einen guten Schutz haben.“

Saro empfahl den Patienten, vor ihrem Besuch Termine zu vereinbaren, um den Impfprozess zu beschleunigen und Terminkonflikte zu minimieren.

„Die Leute sind es gewohnt, einfach in eine Apotheke zu gehen und zu erwarten, dass sie einen Impfstoff bekommen“, sagte sie. „Wir würden sie so oft wie möglich einnehmen, aber aufgrund der Grippesaison und des neuen COVID-19-Impfstoffs und des RSV-Impfstoffs gibt es eine Überlastung.“

Im Vergleich zu Kettenapotheken verzeichnen unabhängige Drogerien weniger Verkehr und können mehr Laufkundschaften abwickeln.

Traia Al Rabi, eine Postgraduierten-Praktikantin bei Skokie’s Super Care Pharmacy, sagte, sie habe im letzten Monat etwa 10 Impfungen pro Tag verabreicht, 70 Prozent davon seien Grippeschutzimpfungen.

Rabi sagte, ihr sei aufgefallen, dass in den letzten Wochen viele Kinder Meningitis- und Tdap-Impfungen erhalten hätten.

Die Krankenschwester von Skokie, Jennifer Davis-Spells, sagte, der plötzliche Anstieg dieser beiden Impfungen sei wahrscheinlich auf das Ausschlussdatum am 15. Oktober zurückzuführen, die Frist, innerhalb derer Schüler ihre Impfunterlagen gemäß den Gesundheitsvorschriften des Illinois State Board of Education an Schulen einreichen müssen.

Sie sagte auch, dass September und Oktober „äußerst arbeitsreiche Monate“ für die Gesundheits- und Sozialdienstabteilung von Skokie seien.

„Normalerweise kommt es während der Herbstsaison zu einem Anstieg von Atemwegserkrankungen wie Grippe und RSV“, sagte Davis-Spells. „Der saisonale Grippeimpfstoff wird im September an die Anbieter versandt und HH stellt jedes Jahr im Oktober mehrere große kommunale Grippekliniken für die Einwohner von Skokie bereit.“

Michael Charley, der Direktor für Gesundheit und menschliche Dienste, sagte, das HHS nehme auch Terminanfragen zu Hause von Bewohnern entgegen, die keine öffentlichen Kliniken besuchen können oder an ihr Zuhause gebunden sind.

„Die CDC empfiehlt jedem, der sechs Monate und älter ist, sich jährlich gegen Grippe impfen zu lassen“, sagte er. „Jedes Jahr verhindert die Grippeimpfung Krankheiten, Arztbesuche, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle. Beim Impfen geht es nicht nur um Selbstschutz, sondern auch um den Schutz derjenigen, die nicht geimpft werden können und werden.“

Grace Xue ist Studentin an der Medill School of Journalism der Northwestern University und schreibt gelegentlich Beiträge für Patch.com