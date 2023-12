Na intensieve sneeuwval en de daaruit voortvloeiende sneeuwval moet rekening worden gehouden met de Männer-Abfahrt in alpine Ski-Weltcup in Beaver Creek. Het sterke team achter de brand, die ’s nachts duurde en ’s ochtends volgde, is verantwoordelijk voor het organisatiecomité en de jury, wat tot een race kan leiden.

De grote sterke punten van de pisteteams, de sterke punten voor het racen, waren de sterke punten van hun inspanningen. Markus Waldner, der Renndirektor des Weltverbandes, erklärte de schwierige Entscheidung zur Absage. “Aufgrund der schlechten Sicht am Reservestart und der Tatsache, dass die Sturzräume teilweise not free, that is riskant voor de Atleten zu groter”, zei Waldner.

De Wetter in Beaver Creek-oorlog heeft de laatste seizoenen niet meer gehinderd. De eerste vijf geplante races zouden zowel de Slalom in Gurgl als de Riesenslalom in Sölden kunnen omvatten, waarbij alle activiteiten rond de sterke wind worden geabsorbeerd en aangemoedigd. Beide eerste Speed-Rennen in Zermatt/Cervinia kenden groot succes.

Deze feestdagen zijn nu een kwestie van tegelijkertijd een vrije dag en een Super-G aan het einde van de dag, maar ook het weer is aan verdere veranderingen onderhevig. Die skifans en atleten willen graag ontdekken hoe ze moeten rennen.

Inmitten der Absagen gab es jedoch auch eine positive Nachricht: Der kanadische skifahrer Broderick ThompsonAls er tijdens oorlog wordt getraind, zal deze zich in een stabiele situatie bevinden. Na een succesvolle start bij de “Golden Eagle” sprong zijn er uitstekende resultaten, het beste van de Canadian Ski Association, omdat Thompson zich hiervan bewust is en de situatie stabiel is.

