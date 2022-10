Ski-Ass Odermatt gewinnt Riesenslalom in Sölden

Zum Start in die neue Weltcupsaison knüpfte der Schweizer Skifahrer Marco Odermatt direkt an seine herausragenden Leistungen aus dem vergangenen Winter an.

Während Deutschlands Riesenslalom-Hoffnung Alexander Schmid mit Platz acht auf Anhieb die nationale Weltcupnorm sprengte, raste der 25-jährige Gesamtweltcup- und Olympiasieger mit 0,76 Sekunden Vorsprung zu seinem zwölften Weltcupsieg. Zweiter wurde Zan Kranjec aus Slowenien, gefolgt von Henrik Kristoffersen aus Norwegen.

„Das ist eine Klasse für sich“, lobte Schmid seinen Schweizer Kontrahenten, der den Vorjahressieg in Sölden wiederholen konnte. „Ich bin mit meiner Leistung zufrieden, das macht Lust auf mehr“, so der Allgäuer weiter. Im zweiten Lauf hatte sich Schmid trotz schlechter Sicht um zwei Plätze verbessert.

Die anderen Starter des Deutschen Skiverbandes verpassten allesamt den Finallauf. Stefan Luitz schied nach fast einjähriger Wettkampfpause nach einem Skifehler bei seinem Comeback aus, war aber froh, wieder auf den Skiern zu stehen. „Wieder dieses Gefühl zu haben, der Adrenalinkick, das war sehr, sehr schön“, sagte Luitz.

Slalom-Spezialist Linus Straßer hatte bei seinem ersten Riesenslalom seit 2019 ebenso wenig Chancen wie Fabian Gratz, Julian Rauchfuss und Anton Grammel. Das Damenrennen am Vortag war wegen schlechter Wetterbedingungen abgesagt worden.