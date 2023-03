Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin verpast den Stenmark-Rekord, darf aber trotzdem jubeln. Die deutsche Alpin-Hoffnung Kira Weidle knalt een Tor en gibt auf.

Ski-superster Mikaela Shiffrin had zum fünften Mal in ihrer Karriere den Gesamtweltcup gewonnen. De Amerikaan die zich richt op de Abfahrt van de Kvitfjell op de Platz, um sich twee Wochen voor Saisonende die grote Kristallkugel zo veilig. Bei sieben ausbleibenden Weltcups ist die 27-Jährige nicht mehr einzuholen.

Die Zweimalige Olympiasiegerin konnte in dieser Saison bislang elf Titel gewonnen, je fünf im Slalom en Riesenslalom sowie een im Super-G. “Der Gesamtweltcup war mein Saisonziel. Ich war so darauf fokussiert, dass ich es Interviews nie ansprechen wollte. Ich bin einfach nur glücklich”, zei de Ausnahmeathletin.

Weidle moet nach einem Patzer aufgeben

Lokalmatadorin Kajsa Vickhoff Lie holle sich in der vorletzten Abfahrt des Winters den Sieg en feierte ihren ersten Erfolg im Weltcup hoe dan ook. Zweite met Sofia Goggia aus Italien, die sich so zum Vierten Mal in ihrer Karriere den Sieg in der Abfahrts-Gesamtwertung sicherte. Ihren sechsten Saison-Titel in der Königsdisziplin verpasste Goggia um 29 Hundertstelsekunden. Dritte wurde Corinne Suter aus der Schweiz.

De beste Speed-Fahre van Duitsland Kira Weidle leistete sich in den norwegischen Bergen einen dicken Patzer. Die 27-jarige banglte mit der Hand gegen een Tor en moet een paar Sekunden später aufgeben. Auch der Anzug der bürtigen Stuttgarterin oorlogsschade.

Emma Aicher van SC Mahlstetten speelde als 23. in de Punkteränge, Katrin Hirtl-Stanggaßinger (36.) enttäuschte. Ben Sonntag steht für die Damen in Kvitfjell erneut ein Super-G an. Dann könnte Shiffrin in 86. Weltcup-Sieg bejubeln en mit der Schwedischen ski-legende Ingemar Stenmark gleichziehen.

dpa