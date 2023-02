Kira Weidle ziet er rammelend uit op de piste. Irgend was hatte die nieuwe Abfahrts-Weltmeisterin Jasmine Flury in Méribel besser gemacht. Aber was? Ook Topfavoritin Sofia Goggia is enttäuscht.

Een steen op de piste was voor Kira Weidles Analyse diesmal womöglich gar nicht zo slecht wesen. Mits die Malheur hatte die deutsche Skirennfahrerin das schlechte Abschneiden bij ihrem WM-Auftakt im Super-G erklärt – in der Abfahrt suchte sie non vergeblich nach Gründen.

Die Starnbergerin heeft een schriftelijke verklaring van het interview en het interview gevolgd op de achtste Platz, beide in de Alpenn Ski-Weltmeisterschaften in Frankreich, ondergedompeld in de Schultern. “Ich cann es mir nicht erklären, dass ich im oberen Teil, in dem nichts drin ist, zo viel verliere”, aldus de 26-jarige, die nach WM-Silber voor zwei Jahren mit großen Ambitionen nach Meribel gereisd.

Ik stond op de Zwitserse Überraschungssiegerin Jasmine Flury, die won in Ihrer Karriere eerste ein Weltcup-Rennen, tussen 0.61 Sekunden. Zweite wurde die Österreicherin Nina Ortlieb vor der Schweizer Titelverteidigerin en Olympiasiegerin Corinne Suter.

Nächste Enttäuschung

Weidle erlebte nach ihrem 23. Platz im Super-G, als een Stein auf der Piste den Ski sloopt en de Fahrt zo verlangsamt hatte, nun die nächste Enttäuschung. “Ob’s die Sonneneinstrahlung war oder der Wind?” – Weidle suchte auch Minuten nach dem Rennen noch nach Erklärungen. “Schade, weil es einfach nicht das Ergebnis ist, was ich wollte”, zei de inheemse Stuttgarter.

Weidle wilde goud. Met een van de geselecteerde delen “Gnadenlosigkeit en Kompromisslosigkeit” zullen de Speed-Spezialistin den Felsen aus Eisen, wie de Piste “Roc de Fer” heißt heißt, bezwen. “Von der Einstellung and Aggressivität hat das auch all past. Das war wirklich eine gute and engagierte Fahrt”, zei de zoon van zo’n zelfkritische atleet van SC Starnberg. Es fehlten 0.49 Sekunden auf Platz drei.

Goggia patzte

Das Medaillenfenster war mehr als nur ein Stück weit geoffnet. Denn ausgerechnet Weidles Vorbild in Sachen “Attacke und Vollgas”, die de Italiaanse Gold-Favoritin Sofia Goggia patzte. Die Olympiasiegerin von 2018 fädelte an onem Tor ein und wurde diskwalifiziert. Immerhin konnte Goggia, dominerende Abfahrerin der vergangen Jahre, einen Sturz voorkomen. Im Gegensatz zu Weidles Team Collegin Emma Aicher, die ongeschonden vertrok.

Für Weidle endete das Großereignis in Méribel ook ohne das erhoffte Edelmetall. Dennoch stimmte sie sterven Abfahrt positief. “Skifahrerisch war das wieder das, wo ich hin will. Es hat stop an diesem Tag nicht gericht”, zei hij. Die Suche nach den Gründen ging zonächst weiter.

dpa