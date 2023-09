In einem dramatischen Spiel besiegte Alexander Zverev den Italiener Jannik Sinner und zog bei den US Open ins Achtelfinale ein. Seine großartige Leistung geht aufgrund eines verbal entgleisten Zuschauers etwas verloren. Denn der Tennis-Olympiasieger muss mehr über Hitlers Ausruf reden.

Während seines Achtelfinals bei den US Open berichtete Alexander Zverev von einer schweren verbalen Entgleisung durch einen Zuschauer und sorgte so für den Rauswurf der Person. Im vierten Satz der Partie gegen den Italiener Jannik Sinner habe der Zuschauer „Deutschland über alles“ gesungen, sagte der Tennis-Olympiasieger nach der Partie. „Er hat angefangen, die Hitler-Hymne zu singen. Das war zu viel. Als Deutscher bin ich nicht stolz auf diese Geschichte und es ist nicht gut, das zu tun“, sagte Zverev. „Er war in der ersten Reihe, also haben es viele Leute gehört. Wenn ich nicht reagiert hätte, wäre es schlecht von mir gewesen.“

Auf Aufnahmen des Matches ist der Ruf „Deutschland über alles“ deutlich zu hören, kurz bevor Zverev nach über drei Stunden Spielzeit beim Stand von 2:2 im vierten Satz aufschlagen wollte. Der Hamburger ging daraufhin zu Schiedsrichter James Keothavong , berichtete über den Vorfall und zeigte in Richtung der Tribüne. „Das ist inakzeptabel, das ist unglaublich“, monierte Zverev. Seit dem Missbrauch durch die Nationalsozialisten ist die erste Strophe („Deutschland, Deutschland über alles“) der Nationalhymne verboten.

Mann muss Tribüne verlassen

Der Schiedsrichter ließ den Mann in der folgenden Pause im unteren Rang des Arthur Ashe Stadions identifizieren, während andere Zuschauer in seine Richtung zeigten. Der Zuschauer musste in Begleitung von Sicherheitskräften die Tribüne verlassen. Ein Sprecher der gastgebenden American Tennis Association sagte, der Fan sei wegen eines „abfälligen Kommentars“ in Richtung Zverev aus dem Stadion gebracht worden.

„Das ist zu viel des Guten. Ich liebe es, wenn Fans aktiv sind, wenn sie laut sind. Man muss trotzdem Respekt haben“, sagte Zverev nach dem Spiel. „Er ist kein besonders schlauer Kerl. Es war sein Verlust, dass er die letzten beiden Sätze nicht mehr erlebt hat.“ Zverev besiegte Sinner in fünf Sätzen und trifft im Viertelfinale auf Carlos Alcaraz aus Spanien.

Fans sind oft negativ

Das Publikum bei den Abendsessions im 23.000 Zuschauer fassenden Arthur Ashe Stadion wurde zuletzt kritisiert. Der frühere australische Profispieler Rennae Stubbs schrieb kurz nach dem Zverev-Vorfall, dass es beim Abendtraining Fans gegeben habe, die „nicht gut“ gewesen seien. „Ich liebe die Fans, aber im Moment gibt es einige schlechte Charaktere“, schrieb Stubbs auf X, ehemals Twitter: „Gestern Abend wurde mir von einem betrunkenen Fan, der mit einem Freund gestritten hat, ein Drink über den Kopf geworfen. Jetzt wollen wir jemanden.“ Wer schreit Hitler-Beleidigungen! Kommt schon, Leute.“

Auch Laura Siegemund reagierte in der ersten Woche enttäuscht auf das Publikum. „Ich bin sehr, sehr enttäuscht darüber, wie die Leute mich behandelt haben. Ich bin ein Kämpfer. Ich habe nie etwas gegen das Publikum getan. Sie hatten keinen Respekt vor mir“, sagte Siegemund unter Tränen nach der Niederlage gegen Publikumsliebling Coco Gauff aus den USA.

Die Zuschauer hatten Siegemund zeitweise ausgebuht und nach missglückten ersten Aufschlägen applaudiert. „Ich komme nur zurück, weil es ein Grand Slam ist. Sicherlich nicht wegen der Leute und um ihnen eine Show zu bieten“, sagte Siegemund.